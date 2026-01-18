Svinská, Kozí plácek, Mizerov? Nejmenší město na Vysočině pojmenuje ulice

Martin Vokáč
  10:22aktualizováno  10:22
Lipnice nad Sázavou, nejmenší město na Vysočině, chystá změnu, která se dotkne každého jejího obyvatele. Poprvé v historii nechá pojmenovat ulice. Dosud se orientuje pouze podle čísel popisných a evidenčních. A to přináší občasné zmatky. Názvy ulic však způsobí občanům i nové starosti.
Náměstí Jaroslava Haška, nebo jednoduše Lipnické náměstí? O takových názvech radnice uvažuje pro pojmenování centrálního prostoru ve středu města, jehož dominantou je zřícenina středověkého hradu.

Náměstí Jaroslava Haška, nebo jednoduše Lipnické náměstí? O takových názvech radnice uvažuje pro pojmenování centrálního prostoru ve středu města, jehož dominantou je zřícenina středověkého hradu. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Náměstí Jaroslava Haška, nebo jednoduše Lipnické náměstí? O takových názvech radnice uvažuje pro pojmenování centrálního prostoru ve středu města, jehož dominantou je zřícenina středověkého hradu.
Náměstí Jaroslava Haška, nebo jednoduše Lipnické náměstí? O takových názvech radnice uvažuje pro pojmenování centrálního prostoru ve středu města, jehož dominantou je zřícenina středověkého hradu.
Náměstí Jaroslava Haška, nebo jednoduše Lipnické náměstí? O takových názvech radnice uvažuje pro pojmenování centrálního prostoru ve středu města, jehož dominantou je zřícenina středověkého hradu.
Náměstí Jaroslava Haška, nebo jednoduše Lipnické náměstí? O takových názvech radnice uvažuje pro pojmenování centrálního prostoru ve středu města, jehož dominantou je zřícenina středověkého hradu.
15 fotografií

O pojmenování ulic koncem loňského roku jednohlasně rozhodli zastupitelé města. Do 20. ledna běží lhůta, během níž mohou návrhy na názvy přibližně dvacítky ulic podávat sami občané. Vedení města je potom doplní svými variantami. To znovu občané posoudí a nakonec zřejmě už do dubna schválí zastupitelé.

„Předpokládáme, pokud vše půjde dobře a nikde se to nezasekne, že bychom na jaře měli ulice pojmenované. Poté budou mít občané úřední lhůty, aby si změnu stihli zaregistrovat u úřadů, bank, pojišťoven, smluv či při svém podnikání,“ naznačil starosta Lipnice Zdeněk Rafaj.

Máme tu třeba Kozí plácek, Višňovku, Mizerov nebo Svinskou uličku. Ne všechna tato pojmenování jsou ale pro oficiální ulice vhodné.

Marek Hanzlíkmístostarosta a kastelán hradu

V Lipnici nikdy v historii ulice oficiálně pojmenované nebyly. O jejich názvech se ale hovořilo už několikrát. Třeba v devadesátých letech při pořizování obecní mapy. Nebo v anketě před čtyřmi roky. Nikdy se však myšlenka do oficiální podoby nedotáhla. Až nyní.

Vedení města k ní vedou nové zkušenosti a kuriózní momenty. „Na úřadu máme nejednu zkušenost s tím, že kurýr volá od chaty u rybníku Pelhřimák, kde že je tam ta radnice. Ta je samozřejmě na lipnickém náměstí a má číslo popisné 50, kdežto ona chata má také číslo 50, ale evidenční,“ líčí úsměvné zážitky starosta Rafaj.

„Když už jsme se stali tím městem...“

Lipnice, která s 650 obyvateli patří zároveň k nejmenším městům v republice, má vysoký počet nemovitostí označených číslem evidenčním. Ta se používají u dočasných staveb či rekreačních nemovitostí. Naopak čísel popisných, jimiž se označují budovy pro trvalé bydlení, není až tolik. A kdo rozdíl nezná, čísla si splete.

„Mnohem závažnější následky by mohla mít zmýlená například v případě potřeby rychlé zdravotnické pomoci,“ upozorňuje starosta. Velmi snadno totiž může dojít k záměně čísla popisného s evidenčním. A právě pojmenování ulic tomu má zabránit.

Do problémů dostal Lipnici i postup při rekonstrukci náměstí. Lidé na něm kritizují veřejné osvětlení. „Je tu světel jako na Václaváku,“ tvrdí.
Do problémů dostal Lipnici i postup při rekonstrukci náměstí. Lidé na něm kritizují veřejné osvětlení. „Je tu světel jako na Václaváku,“ tvrdí.
Dříve byla Lipnice nad Sázavou známá hlavně díky mohutnému hradu a jako místo, kde trávil poslední měsíce života autor Osudů dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek. Teď se o ní často mluví i kvůli „kulišárnám“ bývalého starosty Ladislava Horkého.
Dříve byla Lipnice nad Sázavou známá hlavně díky mohutnému hradu a jako místo, kde trávil poslední měsíce života autor Osudů dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek. Teď se o ní často mluví i kvůli „kulišárnám“ bývalého starosty Ladislava Horkého.
15 fotografií

„Účelem je zajištění jednoznačné adresy, což zrychluje orientaci pro záchranné složky, usnadňuje doručování pošty, balíků a zboží kurýrními službami. Systém pojmenování ulic také usnadňuje evidenci obyvatel a nemovitostí, je klíčové pro fungování moderních digitálních systémů,“ dodává Rafaj.

S jeho pohledem souhlasili všichni zastupitelé. Byť někteří mají drobné výhrady, se zavedením ulic souhlasili úplně všichni. „Když už jsme se stali městem, pojmenování ulic by k tomu mělo patřit. I když to přinese jisté komplikace občanům,“ souhlasí i místostarosta a zároveň kastelán zdejšího hradu Marek Hanzlík. Patří mezi ty, kteří úplně nadšeni nejsou, ale s myšlenkou se smířili.

Doklady, řidičáky, pojistky, dodavatelé energií...

Obyvatelům města se zavedením ulic totiž změní jejich oficiální adresa. A tu bude potřeba na spoustě míst opravit. Od úřadů kvůli občanskému a řidičskému průkazu a dalším dokladům přes pojišťovny, banky, dodavatele energií, telefonní operátory až třeba po živnostenské úřady, podnikatelské registry či zaměstnavatele nebo vlastní webové stránky.

„Lidé ale chápou, že je to potřeba. Kritiku nebo výtky vůči rozhodnutí jsem nezaznamenal. Radnice občanům pomůže, jak to půjde. Třeba chceme oslovit náš pověřený úřad v Havlíčkově Brodě, zda by jeho pracovníci přijeli přímo do Lipnice a změny našim občanům umožnili udělat zde. Aby hlavně starší lidé nemuseli na úřady do Brodu,“ pravil Zdeněk Rafaj s tím, že podrobné informace, co a jak, uveřejní v březnu.

Díky hradu je Lipnice po 170 letech opět městem, nejmenším na Vysočině

A na jaké názvy ulic se lidé mohou těšit? To zatím není úplně jasné. V minulosti se mnohé místní názvy vžily a užívají se neoficiálně dodnes. Podle Hanzlíka by se mohly stát základem pro názvy oficiální. „Máme tu třeba Kozí plácek, Višňovku, Mizerov nebo Svinskou uličku. Ne všechna tato pojmenování jsou ale pro oficiální ulice vhodná,“ usmívá se kastelán.

Podle doposud došlých návrhů je jasné, že část ulic bude věnována osobnostem s historií Lipnice spojených. Nést by mohly například jméno spisovatele Jaroslava Haška, malíře Jaroslava Panušky či filmového historika a místního rodáka Karla Čáslavského. Zvažována bude i třeba ulice Švejkova.

Kolem starého hradu povede Zámecká ulice?

„Názvy by měly být pestré, nechceme se orientovat jen třeba na historické osobnosti či ovocný sad. Chtěli bychom využít původní pomístní názvy, významné osobnosti s Lipnicí spojené, případně se nebudeme bránit ani označení ulice podle toho, kam vede,“ naznačil Marek Hanzlík.

Název má dostat i náměstí. Starosta Rafaj naznačuje, že o jeho pojmenování může být rozhodnuto velice rychle. „Úplně se nabízí náměstí Jaroslava Haška. A nebo jednoduše Lipnické náměstí,“ konstatuje.

Některé názvy však pro neznalého můžou i nadále zůstat trochu matoucí. Například Zámecká ulice, která by mohla vést přímo pod hradem a dále kolem školy. Když vede těsně pod jednou z nejvýznamnějších středověkých památek na Vysočině, dalo by se očekávat, že na zříceninu hradu bude název ulice odkazovat. Ovšem zřejmě ne tak v Lipnici.

Budova školy postavená ve druhé polovině 18. století totiž původně opravdu bývala zámečkem. Nechal ho postavit hrabě Karel Josef Palm z Gundelfingenu. Když v roce 1760 panství koupil, byl už hrad ve špatném stavu. Proto se rozhodl pro stavbu zámku v podhradí, který by sloužil jako sídlo správy panství. A od té doby se ulici říká Zámecká. I když vede pod majestátním hradem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Železné kontejnery ve filmu Vlny. Taková blbost, řeknete. Víte ale, odkdy v Praze byly?

Železné kontejnery na odpad ve filmu Vlny dobově sedí. V Praze byly už od...

Velké železné „popelnice“ se objevily v pražských ulicích v polovině šedesátých let. Filmaři je použili i v retrofilmu Vlny.

18. ledna 2026

Desítky lidí hledaly v Krušných horách po setmění dva ztracené snowboardisty

Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17....

Drony, čtyřkolky, sněžný skútr a desítky pěších průzkumníků. V okolí Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku hledali v sobotu večer desítky záchranářů dva ztracené snowboardisty. Jedno našli i díky...

18. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Budvar opraví legendární Masné krámy. Pivo z nových píp poteče na Velikonoce

Masné krámy dostanou nový výčep, bar a interiérové tanky.

Patří mezi nejznámější restaurace v Českých Budějovicích. Masné krámy v Krajinské ulici nyní čekají úpravy interiéru, které je od poslední lednové neděle na více než dva měsíce uzavřou. Do Velikonoc...

18. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Jedna z dívek, které se topily ve Vltavě, zemřela, druhá je v nemocnici

ilustrační snímek

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu topily ve Vltavě v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá zůstává na jednotce intenzivní péče. ČTK to řekl mluvčí...

18. ledna 2026  9:45,  aktualizováno  9:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Místo v ústavu, v bytech. Duševně nemocní mohou žít jako velká rodina

Interiér domu s komunitními byty při Domovu na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Klienti s chronickým duševním onemocněním se nastěhovali do nových domovů v Rokytnici v Orlických horách. Ve dvou objektech simulujících běžné domácnosti se mají naučit žít co nejvíce samostatným...

18. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Na několika místech Moravskoslezského kraje je na silnicích námraza

ilustrační snímek

Na několika místech Moravskoslezského kraje jsou dnes ráno zledovatělé silnice. Ve vyšších polohách je na nich zledovatělá vrstva ujetého sněhu. Silnice jsou...

18. ledna 2026,  aktualizováno 

Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu

Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Policisté cestou...

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Z vody je zachraňovali...

17. ledna 2026  21:42,  aktualizováno  18. 1. 10:43

Svinská, Kozí plácek, Mizerov? Nejmenší město na Vysočině pojmenuje ulice

V Lipnici nad Sázavou lze vůz odstavit asi 200 metrů od hradu, a to buď na...

Lipnice nad Sázavou, nejmenší město na Vysočině, chystá změnu, která se dotkne každého jejího obyvatele. Poprvé v historii nechá pojmenovat ulice. Dosud se orientuje pouze podle čísel popisných a...

18. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Kam se na západě Čech podívám, najdu nějaké tajemné místo, tvrdí oceněný autor

Aleš Česal s cenou

Jako vystudovaného archeologa a současného muzejníka zajímají Aleše Česala vedle literatury faktu i nejrůznější záhady a tajemství. Své poznatky shrnul do více než tří desítek knih. Za dvě poslední,...

18. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemují ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na střeše....

18. ledna 2026  10:22

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Lidé ve Starosedlském Hrádku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

ilustrační snímek

Lidé ve Starosedlském Hrádku na Příbramsku v sobotním referendu odmítli umístění větrných elektráren na území obce. Proti výstavbě se vyslovilo 71 hlasujících,...

18. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Na severu Čech fouká místy silný vítr, na Českolipsku je ledovka

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém a Libereckém kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy fouká silný vítr, na horách se mohou tvořit sněhové jazyky. Policie...

18. ledna 2026  8:27,  aktualizováno  8:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.