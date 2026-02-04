Brod chystá opravy zanedbaných ulic. Je jich tolik, že se nedostane na všechny

Martin Vokáč
  8:42aktualizováno  8:42
Dvacet milionů korun vyčlenilo vedení havlíčkobrodské radnice v letošním rozpočtu na opravu místních komunikací a chodníků. Příslušné odbory připravily seznam ulic, kterých by se rekonstrukce mohly týkat. Sumu ale v součtu přesáhly téměř dvojnásobně. Radní proto musí ještě seznam zúžit.

„Navržený seznam oprav vznikl na základě koordinační schůzky začátkem roku. Odborníci vytipovali komunikace ve špatném stavebně-technickém stavu, které jsou vhodné k výměně obrusné vrstvy. Výsledkem je konkrétní seznam ulic,“ přiblížila mluvčí městského úřadu Zuzana Melounová.

Už dříve město na takové opravy vyčlenilo v rozpočtu 20 milionů korun. Odhadované náklady na všechny vytipované rekonstrukce však tuto hranici značně přesáhly, vyšplhaly se na 36,5 milionů. „Rada města proto nyní bude stanovovat priority jednotlivých záměrů,“ pravila mluvčí.

Ve velice špatném stavu je i ulice U Stadionu. I ta je zařazena do seznamu ulic k opravě.
Opravit by potřebovala i ulice Za Klášterem. Navazuje na ulici P. F. Ledvinky, kterou město rekonstruovalo v loňském roce.
Propojka brodských místních částí Novotnův Dvůr a Baštínov je v tak tristním stavu, že připomíná spíše polní cestu. Silnice tu hodně utrpěla při budování jihovýchodního obchvatu.
Ulice Na Stráni je jedna z páteřních v místní části Perknov. Povrch zde nebyl obnoven od počátku osmdesátých let minulého století, kdy tato část sídliště vznikala.
15 fotografií

„Stav silnic a chodníků je dlouhodobě jedno z nejčastějších témat, která s občany řešíme. Kdykoliv se někde opravuje, objevují se otázky, proč se neupraví zrovna jiný chodník nebo ulice. Právě proto chceme mít přehled všech potřeb. Musíme vybírat podle technického stavu a dostupných finančních možností,“ vysvětluje starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Seznam obsahuje ulic hned několik. Opravit je potřeba například ulice Za Klášterem, U Stadionu, U Trojice, Na Spádu nebo Prokopa Holého. V zásobníku je i spojka Baštínova a Novotného Dvora nebo ulice Na Stráni v Perknově.

Nové chodníky mají být U Školy i v Humpolecké

Samostatnou kapitolou jsou chodníky. Před radními leží například návrh na vybudování nového úseku chodníku v ulici U Školy nebo prodloužení chodníku v Humpolecké ulici. V tomto případě je ale nutné nejprve dokončit projektovou přípravu.

„Chodníky jsou téma, které se objevuje při každé debatě o opravách. I ony jsou součástí navržených záměrů. Ne všechno ale lze zvládnout v jednom roce. Rada města musí rozhodnout, co je z hlediska bezpečnosti a technického stavu nejpalčivější,“ doplnil místostarosta Libor Honzárek.

Vánoční dárek pro pěší i řidiče, otevře se ulice u brodské nemocnice

Po schválení prvních záměrů město vypíše veřejné zakázky. U některých lokalit je zároveň nutné počítat s koordinací se správci inženýrských sítí.

„Naším cílem je zlepšovat stav komunikací i chodníků v celém městě. Potřeb je více, než kolik umožňuje jeden rozpočtový rok, ale systematickým přístupem a stanovenými prioritami chceme dosáhnout co největšího efektu,“ uzavírá starosta Stejskal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

V Olomouckém kraji jsou vozovky sjízdné, mrholí a viditelnost snižuje mlha

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji jsou podle informací správců silnic všechny vozovky sjízdné, ke zvýšené opatrnosti však nabádají dnes především na Šumpersku. V kraji...

4. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů

Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)

Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v...

4. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Mlékárně Madeta se dařilo, meziročně ztrojnásobila zisk na 241 milionů

Sýr s modrou plísní Niva.

Největší česká mlékárna Madeta v roce 2024 zvýšila meziročně zisk po zdanění více než trojnásobně, a to na 241,3 milionu korun. Firma prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby tak...

4. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

I v mrazech ŘSD pracuje na novém úseku D35

4. února 2026  9:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Konečně se v Otrokovicích lépe dýchá. Zdroj záhadného zápachu však stále nenašli

Areál otrokovické firmy Continental Barum (červen 2022)

Ještě před dvěma lety si řada obyvatel některých částí Otrokovic zejména v létě stěžovala na nesnesitelný zápach, který jim znemožňoval větrat a komplikoval jim život. Za poslední rok se ale situace...

4. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Poslední vozík, průvod a bohoslužba. V Česku definitivně končí těžba černého uhlí

Elektrikář Lubomír Dvořák na poslední šichtě. V podzemí Dolu ČSM u Karviné...

Horníci ve středu před polednem z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezou symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech ukončí dobývání černého uhlí nejen v...

4. února 2026  9:12

Zejména v kopcích moravskoslezští silničáři doporučují zvýšenou opatrnost

ilustrační snímek

Zejména na silnicích v kopcích dnes v Moravskoslezském kraji doporučují silničáři zvýšenou opatrnost. Na Bruntálsku v Jeseníkách jsou vozovky po chemickém...

4. února 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Silnice ve středních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností

ilustrační snímek

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno většinou mokré po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. V úterý večer v regionu silně sněžilo,...

4. února 2026  7:23,  aktualizováno  7:23

Na Trutnovsku v noci sněžilo, na Hradecku hrozí mrznoucí mrholení

ilustrační snímek

Na Trutnovsku v noci na dnešek sněžilo a na silnicích ráno zůstávaly zbytky sněhu. Na Hradecku by si řidiči měli dát pozor na mrznoucí mrholení. Na nesolených...

4. února 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Na Trutnovsku v noci sněžilo, na Hradecku hrozí mrznoucí mrholení

ilustrační snímek

Na Trutnovsku v noci na dnešek sněžilo a na silnicích ráno zůstávaly zbytky sněhu. Na Hradecku by si řidiči měli dát pozor na mrznoucí mrholení. Na nesolených...

4. února 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V Pardubickém kraji jsou na silnicích místy zbytky sněhu, náledí či námraza

ilustrační snímek

Silničáři v Pardubickém kraji upozorňují na to, že v některých výše položených oblastech mohou být vozovky kluzké. Zůstávají na nich zbytky sněhu, místy se...

4. února 2026  7:15,  aktualizováno  7:15

Nová role v onkologii si žádá nové centrum pro pacienty. V Česku jsou novinkou koordinátoři

Zhoubná nemoc si nevybírá a na věk nehledí.

Lidský život se neustále prodlužuje. Stojí za tím i stále lepší metody lékařství. V současnosti je potřeba ale nejen špičková medicína, ale také srozumitelné informace.

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.