„Bylo povoleno pokácení dvaadvaceti jasanů a předepsána náhradní výsadba. Všechny jasany, které jsou povolovány ke kácení, již byly odborem životního prostředí dlouhodobě sledovány, protože měly zhoršenou vitalitu a řadu suchých větví, které v uličním prostoru mohly být nebezpečné,“ sdělila vedoucí městského odboru životního prostředí (OŽP) Katarína Ruschková.
Město připravuje kompletní rekonstrukci ulice 17. listopadu. „Součástí akce je rekonstrukce vodovodu, splaškové kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace. Na tyto práce naváže obnova vozovky včetně konstrukčních vrstev, rekonstrukce chodníků, uložení kabelového vedení a modernizace veřejného osvětlení,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
V ulici je vysázena i řada mladých stromů blíže k Vrchlického ulici. Ty by měly rekonstrukci ulice přečkat. „Kácení se týká jen starých jasanů, mladé habry vysázené v úseku mezi ulicemi Leoše Janáčka a Vrchlického nebyly ke kácení povoleny a s jejich odstraněním se nepočítá,“ sdělil Daněk.
Úředníci z OŽP tvrdí, že stromy určené ke kácení měly zhoršenou vitalitu. „Po ukončení stavby musí být v ulici nová výsadba dřevin současně s vytvořením nových vhodných podmínek umožňujících lepší dlouhodobou existenci stromů. Ekologická hodnota kácených dřevin byla v říjnu 2023, kdy bylo stanovisko vydáno, 1,57 milionu korun. Dnes by byla nižší, neboť vitalita stromů v posledních letech rapidně klesala,“ sdělila Ruschková.
Provozovatele pivnice v ulici kácení potěšilo. „Na předzahrádku mi padá ze stromů listí, město ho neuklízí, musím ho uklízet sám,“ postěžoval si muž, který si nepřál uvést své jméno.
Vodovod ještě z dob Rakousko-Uherska
Zakázku město zveřejnilo bez předpokládané hodnoty. „Ta je odhadnuta z projektové dokumentace, ale nechtěli bychom, aby se zveřejňovala, protože se zakázky soutěží hlavně na cenu,“ informoval Daněk.
Akci město zaplatí ze svého rozpočtu. „Spolufinancování akce z jiných zdrojů zatím není, počítá se s tím v rozpočtu, protože tyhle opravy jsou nutné a mají vysokou prioritu. Ale stále hledáme i zdroje spolufinancování,“ dodal Daněk.
|
Jihlava se chystá na velké kácení, odstraní stovky suchých a nebezpečných stromů
V ulici je podle mluvčího magistrátu položen vodovod z šedé litiny z časů Rakouska-Uherska. „Skutečně podle pasportu je v ulici 17. listopadu vodovod, který byl do evidence zanesen s datem vzniku 1. ledna 1912. Technicky byla jeho životnost ukončena 1. ledna 2002,“ pověděl Daněk.
Starý vodovod nahradí nové potrubí z tvárné litiny. Primárním motivem investice je množství poruch a havárií na dosluhující vodohospodářské infrastruktuře, kanalizaci i vodovodu. „Stávající zděnou kanalizaci vejčitého profilu město zruší a nahradí ji kanalizací splaškovou z kameniny a dešťovou z polypropylenu,“ dodal Daněk.
Uzavírka se dotkne i městské hromadné dopravy
Součástí stavby bude také rekonstrukce veřejného osvětlení a obnova indukční smyčky pro světelnou signalizaci na křižovatce. „Práce částečně zasáhnou i do ulice Jiráskovy v místě napojení mezi autobusovým nádražím a Vysokou školou polytechnickou. Dopravní omezení stanoví zhotovitel,“ sdělil Daněk.
Vzhled ulice by se podle mluvčího neměl zásadně měnit. „Rekonstrukce přinese technické zlepšení infrastruktury a kvalitnější veřejný prostor,“ vyjádřil se Daněk.
Ulice 17. listopadu v centru Jihlavy.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Zastávky městské hromadné dopravy (MHD) zůstanou na stávajících místech. Nově dostanou cementobetonový povrch. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky ulice včetně provozu MHD.
A jak se změní vozovka? „Rozšíří se o 0,25 metru na každé straně, což přispěje ke zlepšení dopravních parametrů ulice,“ sdělil Daněk. Nové chodníky budou z betonové dlažby.
Bez kácení stromů není oprava ulice možná
Podle města není možné investici provést bez odstranění stávající aleje. „Většina stromů je nemocných. Při rekonstrukci kanalizace by navíc mohlo dojít k poškození jejich kořenových systémů. Současný stav stromů je dlouhodobě špatný a představuje i bezpečnostní riziko - opakovaně zde dochází k pádu silných suchých větví. Projekt proto využívá tuto nutnou stavební akci jako příležitost k náhradě dožívajících a chřadnoucích stromů za nové,“ sdělil Daněk.
Na místě město vysadí stejný počet nových stromů. Kácet by se mělo nejpozději do konce března.
Doba přestavby silnice je stanovena na 270 dní od předání staveniště. „Stavební práce obvykle začínají nejhlouběji uloženými inženýrskými sítěmi. Konkrétní postup stanoví zhotovitel v harmonogramu prací,“ pověděl Daněk.