Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů

Tomáš Blažek
  8:22aktualizováno  8:22
Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude rozšířená. Ale jen o čtvrt metru na každé straně. Hodnota stromů je půldruhého milionu korun. Město chce ulici kompletně rekonstruovat a s jasany se při této investici nepočítá.

„Bylo povoleno pokácení dvaadvaceti jasanů a předepsána náhradní výsadba. Všechny jasany, které jsou povolovány ke kácení, již byly odborem životního prostředí dlouhodobě sledovány, protože měly zhoršenou vitalitu a řadu suchých větví, které v uličním prostoru mohly být nebezpečné,“ sdělila vedoucí městského odboru životního prostředí (OŽP) Katarína Ruschková.

Město připravuje kompletní rekonstrukci ulice 17. listopadu. „Součástí akce je rekonstrukce vodovodu, splaškové kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace. Na tyto práce naváže obnova vozovky včetně konstrukčních vrstev, rekonstrukce chodníků, uložení kabelového vedení a modernizace veřejného osvětlení,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů magistrátu prakticky kompletně zmizí. Zůstanou jen mladé habry, nedávno zasazené ve vrchní části ulice.
Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů magistrátu prakticky kompletně zmizí. Zůstanou jen mladé habry, nedávno zasazené ve vrchní části ulice.
Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů magistrátu prakticky kompletně zmizí. Zůstanou jen mladé habry, nedávno zasazené ve vrchní části ulice.
Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů magistrátu prakticky kompletně zmizí. Zůstanou jen mladé habry, nedávno zasazené ve vrchní části ulice.
Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů magistrátu prakticky kompletně zmizí. Zůstanou jen mladé habry, nedávno zasazené ve vrchní části ulice.
8 fotografií

V ulici je vysázena i řada mladých stromů blíže k Vrchlického ulici. Ty by měly rekonstrukci ulice přečkat. „Kácení se týká jen starých jasanů, mladé habry vysázené v úseku mezi ulicemi Leoše Janáčka a Vrchlického nebyly ke kácení povoleny a s jejich odstraněním se nepočítá,“ sdělil Daněk.

Úředníci z OŽP tvrdí, že stromy určené ke kácení měly zhoršenou vitalitu. „Po ukončení stavby musí být v ulici nová výsadba dřevin současně s vytvořením nových vhodných podmínek umožňujících lepší dlouhodobou existenci stromů. Ekologická hodnota kácených dřevin byla v říjnu 2023, kdy bylo stanovisko vydáno, 1,57 milionu korun. Dnes by byla nižší, neboť vitalita stromů v posledních letech rapidně klesala,“ sdělila Ruschková.

Provozovatele pivnice v ulici kácení potěšilo. „Na předzahrádku mi padá ze stromů listí, město ho neuklízí, musím ho uklízet sám,“ postěžoval si muž, který si nepřál uvést své jméno.

Vodovod ještě z dob Rakousko-Uherska

Zakázku město zveřejnilo bez předpokládané hodnoty. „Ta je odhadnuta z projektové dokumentace, ale nechtěli bychom, aby se zveřejňovala, protože se zakázky soutěží hlavně na cenu,“ informoval Daněk.

Akci město zaplatí ze svého rozpočtu. „Spolufinancování akce z jiných zdrojů zatím není, počítá se s tím v rozpočtu, protože tyhle opravy jsou nutné a mají vysokou prioritu. Ale stále hledáme i zdroje spolufinancování,“ dodal Daněk.

Jihlava se chystá na velké kácení, odstraní stovky suchých a nebezpečných stromů

V ulici je podle mluvčího magistrátu položen vodovod z šedé litiny z časů Rakouska-Uherska. „Skutečně podle pasportu je v ulici 17. listopadu vodovod, který byl do evidence zanesen s datem vzniku 1. ledna 1912. Technicky byla jeho životnost ukončena 1. ledna 2002,“ pověděl Daněk.

Starý vodovod nahradí nové potrubí z tvárné litiny. Primárním motivem investice je množství poruch a havárií na dosluhující vodohospodářské infrastruktuře, kanalizaci i vodovodu. „Stávající zděnou kanalizaci vejčitého profilu město zruší a nahradí ji kanalizací splaškovou z kameniny a dešťovou z polypropylenu,“ dodal Daněk.

Uzavírka se dotkne i městské hromadné dopravy

Součástí stavby bude také rekonstrukce veřejného osvětlení a obnova indukční smyčky pro světelnou signalizaci na křižovatce. „Práce částečně zasáhnou i do ulice Jiráskovy v místě napojení mezi autobusovým nádražím a Vysokou školou polytechnickou. Dopravní omezení stanoví zhotovitel,“ sdělil Daněk.

Vzhled ulice by se podle mluvčího neměl zásadně měnit. „Rekonstrukce přinese technické zlepšení infrastruktury a kvalitnější veřejný prostor,“ vyjádřil se Daněk.

Ulice 17. listopadu v centru Jihlavy.

Ulice 17. listopadu v centru Jihlavy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Zastávky městské hromadné dopravy (MHD) zůstanou na stávajících místech. Nově dostanou cementobetonový povrch. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky ulice včetně provozu MHD.

A jak se změní vozovka? „Rozšíří se o 0,25 metru na každé straně, což přispěje ke zlepšení dopravních parametrů ulice,“ sdělil Daněk. Nové chodníky budou z betonové dlažby.

Bez kácení stromů není oprava ulice možná

Podle města není možné investici provést bez odstranění stávající aleje. „Většina stromů je nemocných. Při rekonstrukci kanalizace by navíc mohlo dojít k poškození jejich kořenových systémů. Současný stav stromů je dlouhodobě špatný a představuje i bezpečnostní riziko - opakovaně zde dochází k pádu silných suchých větví. Projekt proto využívá tuto nutnou stavební akci jako příležitost k náhradě dožívajících a chřadnoucích stromů za nové,“ sdělil Daněk.

Na místě město vysadí stejný počet nových stromů. Kácet by se mělo nejpozději do konce března.

Doba přestavby silnice je stanovena na 270 dní od předání staveniště. „Stavební práce obvykle začínají nejhlouběji uloženými inženýrskými sítěmi. Konkrétní postup stanoví zhotovitel v harmonogramu prací,“ pověděl Daněk.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Soud o vydání mobiliáře zámku rodu Walderode byl odročen. Nedorazili památkáři

Do některých důležitých oprav se nyní pustili na zámku Hrubý Rohozec.

Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním mobiliáře ze státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově. Zpět do majetku rodu ho chce získat Johanna...

29. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  10:10

Nadace Tipsport přispěje milionem korun na energetickou pomoc Ukrajině

29. ledna 2026  10:05

„Co bych dělal, kdyby byla výplata stejná?“ HR rada, která rozhodne o změně práce

Michaela Tumpachová je podnikatelka působící v oblasti lidských zdrojů a...

Začátek roku svádí ke změnám. Hledání nové práce ale není jen o posílání životopisů. Jak poznat správný moment, připravit se na pohovor a zaujmout personalisty? A co naopak nefunguje?

29. ledna 2026  10:04

První předvolební oťukávání. Začíná boj o radnici krajské metropole Olomouce

Budova radnice na olomouckém Horním náměstí

Za méně než tři čtvrtě roku budou voliči rozhodovat, kdo by mohl zasednout na olomoucké radnici. Ačkoli komunální volby se teď mohou zdát být ve stínu sněmovního dění, strany už si volí lídry nebo...

29. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prémiové adresy u virtuálních sídel: Ovlivňuje poloha kvalitu?

29. ledna 2026  10:01

Konec ruční správy TLS/SSL: Zkracování platnosti vyžaduje okamžitou automatizaci

29. ledna 2026

Smrt po svatbě i útok motorovou pilou. Kriminalistům z vražd loni pomníček nezbyl

Ilustrační snímek

Dvě dokonané a dva pokusy o ni. Čtyři případy vražd řešili vloni kriminalisté v Karlovarském kraji. Všechny se podařilo objasnit, pachatel té úplně první ovšem nakonec zůstal bez trestu. Krátce po...

29. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...

29. ledna 2026  6:22,  aktualizováno  9:49

Vstupenky na ZOH 2026: Olympiáda na vlastní oči? Fanoušci mají stále šanci

Česká snowboardistka Ester Ledecká v cíli olympijského paralelního obřím...

Už za pár dní začíná olympiáda. Hry v Miláně a Cortině jsou sportovní událostí roku 2026. Tomu odpovídá i zájem o vstupenky. Pokud plánujete osobní návštěvu her v Itálii, je důležité vědět, kde...

28. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  29. 1. 9:47

Bez bolesti i léků. Ostravský přístroj pomáhá v Novém Jičíně řešit inkontinenci

Lukáš Peter z firmy Stimvia a lékař Lubomír Janiš (uprostřed) nad jednou z...

Přístroj, který neinvazivním způsobem účinně pomáhá ženám od problémů s nutkavým močením, začala používat novojičínská nemocnice. Světově jedinečnou technologii přitom vyvinula a vyrábí firma Stimvia...

29. ledna 2026  9:42

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Když to napálíš do někoho před sebou, jde to za tebou

29. ledna 2026  9:29

Na Rakovnicku se převrátila cisterna, tisíce litrů benzinu a nafty z ní unikly i do potoka

Při havárii cisterny na Rakovnicku uniklo zhruba 8 tisíc litrů pohonných hmot....

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek časně ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Podle odhadu uniklo přes osm až deset tisíc litrů pohonných látek, převážně nafty. Část se hasičům...

29. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.