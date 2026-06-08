Univerzitní centrum se besedami znovu připojí k Prázdninám v Telči

Potřetí se letos k festivalu Prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum, které pozve na besedy i ekonomku Janu Matesovou a herce Ondřeje Vetchého. Volně přístupná setkání se zajímavými osobnostmi se podle Jaroslava Makovce, ředitele Univerzitního centra Telč (UCT), které spadá pod Masarykovu univerzitu Brno, osvědčila jako dobrá forma zpestření programu multižánrového festivalu. Prázdniny v Telči letos budou od 31. července do 16. srpna.
"Protože si to našlo místo i čas, který nekonkuruje žádnému koncertu, tak opravdu chodí hodně lidí. Zájem je obrovský. Druhý rok už jsme museli udělat rezervaci, protože do sálu, kam se vejde 100 lidí, jich přišlo 200. Řekli jsme, že tak to nejde," řekl k besedám nazvaným Setkání s... Makovec. Rezervace na besedy, které nejsou zpoplatněné, budou i letos. Mimo to bude UCT některé besedy streamovat do jiných místností ve své budově, aby je mohlo sledovat víc lidí.
Setkání s... začne 4. srpna. Pozvání na ně přijal Petr Oslzlý, herec, scenárista a režisér Divadla Husa na provázku. Byl také ředitelem Centra experimentálního divadla a rektorem Janáčkovy akademie múzických umění nebo poradce prezidenta Václava Havla. Před zájemci promluví o životě plném osudových setkání.
S ekonomkou Matesovou budou moci lidé diskutovat 6. srpna. Dalším hostem bude 11. srpna herec Vetchý, který letos obdržel Cenu Arnošta Lustiga oceňující odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Jeho rozprava je nazvaná Každý má začít – a musí sám od sebe. Cyklus besed uzavře 13. srpna farář Zbigniew Czendlik.