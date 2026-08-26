Uskupení Jihlava srdcem se chce dostat do zastupitelstva spojením s Naším Českem

Uskupení Jihlava srdcem si od spojení s hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby slibuje posílení, které této kandidátce v letošních komunálních volbách umožní dostat se do jihlavského zastupitelstva a případně se i podílet na vedení města. Novinářům to dnes řekl její lídr Vít Prchal. Před čtyřmi lety zůstala Jihlava srdcem se ziskem 4,87 procenta voličských hlasů těsně pod pětiprocentní hranicí stanovenou pro vstup do zastupitelstva.
Prchal uvedl, že profesně prošel státní správou i samosprávou a má zkušenosti z 30 let podnikání. Řadu let byl členem Strany zelených, v letech 2006 až 2010 byl jihlavským radním. Dnes řekl, že od Zelených odešel kvůli názorovým neshodám, od té doby není v žádné straně. Mezi důvody ke spojení s hnutím Naše Česko uvedl, že Kuba nechce řešit ideologii, ale konkrétní věci. "To je pro mě zásadní věc," řekl.
Na to, se kterými subjekty by kandidátka mohla případně spolupracovat po volbách, Prchal konkrétní odpověď nedal. Uvedl, že půjde i o lidi, kteří budou tyto subjekty zastupovat. Jeho syn Vojtěch Prchal (ODS) je nyní radním města za kandidátku ODS a lidovců.
Mezi velkými projekty, které chce Naše Česko a sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem prosazovat, je rekonstrukce tropického pavilonu jihlavské zoo a její propojení kolejovou lanovou dráhou s centrem nebo stavba společenského domu, v němž by byl prostor i pro sport a setkávání. Vzniknout by podle něj také mělo bytové družstvo, do kterého by město dalo pozemky.
V tomto volebním období zavedla radnice nový parkovací systém a začala rozšiřovat zóny s placeným stáním. Na to, jestli se tyto zóny mají dál rozšiřovat, členové kandidátky podle Prchala nemají jednotný názor.
V Jihlavě se o místa v zastupitelstvu bude ucházet deset kandidátek včetně všech subjektů, které v něm teď zasedají. Jihlavu nyní řídí koalice ANO s ODS a lidovci. Nejsilnější ANO má v městském zastupitelstvu 14 míst z 37 a ODS s lidovci 11. Shodně po čtyřech mandátech mají tři opoziční uskupení, mezi něž patří Piráti s Fórem Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory. Zelení pro nadcházející volby podpořili kandidátku Pirátů s Fórem Jihlava.