Úterní kontrola na D1 na Vysočině odhalila sedm přetížených dodávek

Sedm přetížených dodávkových vozidel zjistili policisté při úterní kontrole na dálnici D1 na Vysočině. Všichni řidiči dostali pokutu, někteří museli navíc uhradit kauce. Loni udělala policie v kraji nízkorychlostní kontrolní vážení u 911 aut a jízdních souprav, zjistila 586 porušení. V dnešní tiskové zprávě o tom informovala mluvčí policie Dana Čírtková.
"Tři vozidla byla přetížena téměř o dvě tuny, proto policisté uložili za porušení zákona kauci 18.000 korun," uvedla Čírtková k úterní kontrole na kilometru 115,5 dálnice D1 ve směru na Prahu. Další dvě auta byla přetížená téměř o tunu, dopravci museli uhradit kauci 9000 korun. Dvě přetížená dodávková vozidla patřila českým dopravcům. Tyto přestupky policisté zadokumentovali a porušení budou řešit místně příslušné správní orgány. Všichni řidiči dostali za jízdu s přetíženým vozidlem pokutu v příkazním řízení v rozmezí od 1500 do 10.000 korun.
„Kontroly dodávkových vozidel a jízdních souprav v souvislosti s nedodržováním stanovených hmotností jsou z naší strany vždy velmi důkladné. Zaměřujeme se na kontrolu dokladů k vozidlu a převáženému náladu, kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav – zejména výšku a délku soupravy a nákladu," uvedl Jaroslav Nesiba, zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov. Policisté kontrolují i technický stav aut nebo správné upevnění nákladu.
Z porušení pravidel zjištěných loni bylo překročení hmotnosti v 568 případech. Šestkrát kontrola odhalila překročení stanovených rozměrů a ve 14 případech museli řidiči podstoupit kontrolní vážení soupravy. "Bylo uloženo 513 pokut v příkazním řízení, které přesáhly v souhrnu částku 3.061.500 korun. V případě provozovatelů vozidel jsme zadokumentovali a oznámili k řešení příslušnému správnímu orgánu celkem 352 porušení. Kromě toho jsme uložili také 147 kaucí za porušení ustanovení zákona o pozemních komunikacích v celkové výši přesahující 2.187.000 korun," dodala Čírtková.