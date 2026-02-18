Přibyslav už podruhé obklíčí souběh uzavírek. Rekonstrukce trati zavře mosty

Martin Vokáč
  12:32aktualizováno  12:32
Přibyslav na Havlíčkobrodsku se letos opět dostane do sevření uzavírek. V souvislosti s modernizací železničního koridoru a výměnou mostů bude po část roku problém dostat se do města od jihu. Opakuje se tak situace z loňska, kdy práce na železnici začínaly. Uzavřeny budou silnice na Dlouhou Ves, na Šlapanov a na Olešenku.
Příjezdové cesty do Přibyslavi od jihu se kvůli rekonstrukci železniční trati uzavřely už loni. letos se situace bude opakovat. (19. března 2025)

Příjezdové cesty do Přibyslavi od jihu se kvůli rekonstrukci železniční trati uzavřely už loni. letos se situace bude opakovat. (19. března 2025) | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Příjezdové cesty do Přibyslavi od jihu se kvůli rekonstrukci železniční trati uzavřely už loni. letos se situace bude opakovat. (19. března 2025)
Příjezdové cesty do Přibyslavi od jihu se kvůli rekonstrukci železniční trati uzavřely už loni. letos se situace bude opakovat. (19. března 2025)
Příjezdové cesty do Přibyslavi od jihu se kvůli rekonstrukci železniční trati uzavřely už loni. letos se situace bude opakovat. (19. března 2025)
Příjezdové cesty do Přibyslavi od jihu se kvůli rekonstrukci železniční trati uzavřely už loni. letos se situace bude opakovat. (19. března 2025)
10 fotografií

Vedení čtyřtisícového města už zná termíny, kdy se uzavírky uskuteční. Letos si vyžádají několik měsíců, komplikovaná situace bude hlavně přes léto.

Největší potíže nejspíš způsobí uzavření silnice na Dlouhou Ves a dále Havlíčkův Brod. Trasu využívá řada zaměstnanců mlékárny v Hesově, někdejší Pribiny. A silnice slouží i jako alternativní propojka do okresního města.

Termíny uzavírek
na jihu Přibyslavi

  • Směr Hesov, Dlouhá Ves a Havlíčkův Brod - od 1. března do 20. července a od 27. července do 28. srpna
  • Směr Šlapanov a Štoky - od 17. dubna do 21. srpna
  • Směr Olešenka - od 23. března do 16. dubna

„Kvůli bourání a stavbě železničního nadjezdu se silnice uzavře v době od začátku března do konce června a poté od 27. července do 28. srpna. Do toho ale vstupuje i naše investice, kterou je příprava parcel v nové lokalitě K Hesovu,“ shrnul přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Město bude na komunikaci napojovat novou ulici a inženýrské sítě. Kvůli tomu bude potřebovat silnici třetí třídy uzavřít už na samém okraji Přibyslavi. Tato uzavírka by měla trvat od 15 června do 20. července. Objížďka povede přes Stříbrné Hory.

Během demolice železničního mostu a stavbě nového bude silnice uzavřená pro veškerou dopravu. Pěší se ale místem dostanou. „S doprovodem pracovníků stavby chodci skrz staveniště projdou,“ potvrdil Kamarád s tím, že toto opatření bude zavedeno s ohledem na obyvatele místní části a zaměstnance mlékárny.

Kvůli uzavírkám se změní i jízdní řády

Kratší dobu bude uzavřena výpadovka z Přibyslavi na Šlapanov. Po silnici druhé třídy nikdo neprojede od 17. dubna do 21. srpna. Důvod uzavírky je stejný, demolice železničního nadjezdu a stavba nového. „Řidiči osobních vozů budou moci místo objet přes Dolní Jablonnou. Auta nad tři a půl tuny ale budou muset přes Havlíčkův Brod,“ vzkázal starosta.

Třetí uzavírka bude nejkratší. Silnice na Olešenku má být zavřená, a to i pro chodce, od 23. března do 16. dubna. „Pro obyvatele místní části Poříčí zajistíme průchod přes nádraží. U něho si mohou nechat i zaparkovaná auta,“ plánuje Martin Kamarád. Případně bude možné uzavírku objet přes Českou Jablonnou pro osobní vozy, nákladní budou muset až do Sázavy, případně Polné.

Už od prvního březnového pondělí je uzavřen podjezd pod železnicí u Hesova. Na začátku dubna se pak přidají i mosty v lokalitách Dvorek a Poříčí.
Stavebníci musí zbourat pouze půlku mostu, zatímco druhá musí zůstat stát. Používají při tom neobvyklou technologii drátořezu.
Správa železnic (SŽ) modernizaci zmiňovaného úseku roztáhla do tří let. Poté se místní traťová rychlost zvýší ze 100 na 160 kilometrů za hodinu.
Stavebníci musí zbourat pouze půlku mostu, zatímco druhá musí zůstat stát. Používají při tom neobvyklou technologii drátořezu.
10 fotografií

Vedení radnice si uvědomuje, že uzavírky chod města podstatně ovlivní. Dotknou se totiž i linkové autobusové dopravy. „Řešíme jejich náhradní trasy,“ vzkázal starosta. V té souvislosti dojde i ke změnám časů odjezdů některých spojů.

Podobnou situaci Přibyslavští zažili už loni. To zhotovitelská firma pracovala na jedné železniční koleji, letos je na řadě kolej druhá. „Je to nepříjemnost, ale loni jsme si vyzkoušeli, že se to dá vydržet. Když lidé viděli, jak intenzivně a s jakým nasazením se na železnici pracovalo, ani si na komplikace nestěžovali,“ podotkl Kamarád.

Loni jedna půlka mostů, letos druhá

Rekonstrukce a modernizace osmikilometrového železničního úseku mezi Pohledem a Přibyslaví na trati z Havlíčkova Brodu do Brna je rozdělena do dvou etap kvůli zajištění alespoň jednokolejného provozu. Dělníci postupně v celém úseku vyměňují železniční svršek i spodek, instalují nové zabezpečovací zařízení a uzpůsobují trať na rychlost až 160 kilometrů v hodině.

Spolu s tím obnovují veškeré propustky, mosty a nadjezdy. V jejich případě postupují poměrně neobvyklým způsobem. Železniční mosty rozřízli podélně na dvě poloviny. Pod každou kolejí pak bourají a staví znovu nejprve jednu část, poté druhou.

„Práce na rekonstrukci trati pokračují podle harmonogramu. Nyní je hotová jedna traťová kolej a také obě nástupiště v Přibyslavi. S novou stavební sezonou pak odstartují práce na druhé traťové koleji a na stanici Pohled,“ přiblížila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová s tím, že kompletně zrekonstruovaný úsek by měl být do provozu uveden na konci letošního roku.

Úsek do Sázavy se odkládá, nebo ne?

Správce železnice by si pak měl dát rok pauzu a v roce 2028 se k Přibyslavi vrátí znovu. V plánu je i obdobná modernizace úseku mezi Přibyslaví a Sázavou.

Ta bude ztížená komplikovanějším přístupem. Jednou z uvažovaných variant je uzavření oblíbené cyklostezky vedené po staré železniční trati, po níž vlaky pravidelně jezdily do roku 1953, a její využití pro účely stavby. „Jednáme o tom,“ potvrdila Eberl Friebová.

Podle Martina Kamaráda se však přípravy na tuto etapu komplikují. „Řeší se možné odložení této investice až za rok 2030. Znamenalo by to, že cyklostezka zůstane v současné podobě otevřená déle, než jsme předpokládali,“ konstatoval. Správa železnic se k možnému odložení rekonstrukce nevyjádřila.

19. března 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Letňanská radnice mimo jiné pořádá každoročně nemálo kulturních a sportovních akcí. A tak před radnicí jsou nainstalovány stojany, na kterých lze zhlédnout fotodokumentaci z některých z nich.

vydáno 18. února 2026  14:15

V parku Na Pláni v Praze 5 stojí smutný sněhulák, kterému chybí nejen pokrývka hlavy, oči i nos ale oblevou pomalu taje i jeho sněhové tělo ze tří pracně uválených koulí ze strany dětí z nedaleké...

vydáno 18. února 2026  14:14

Mladík brigádničil jako pomocník falešných bankéřů, chytili ho mezi prvními

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který měl podle instrukcí vybírat z...

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který podle instrukcí vybíral z falešných bankovních účtů peníze od podvedených lidí. Ti částky posílali poté, co naletěli falešnému bankéři. Škoda jde do...

18. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Masopustní průvod zamíří na Svojanov

Na středověkém hradě Svojanov byla obnovena gotická zahrada.

Oslavu jídla, veselí a starých českých zvyků slibuje obnovený Masopust na Svojanově. V sobotu 21. února se o zábavu postará pestrý průvod masek, připravený ve spolupráci s letohradským spolkem...

18. února 2026  14:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kauza defibrilátorů. Někteří pacienti ruší zákroky, nemocnice se zastal Babiš

Slavnostního otevření pavilonu P4 ve FNOL se kromě Babiše a Vojtěcha zúčastnil...

Kauza údajně pochybných implantací defibrilátorů na I. interní klinice - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), kterou se zabývá policie, se promítá i do chování pacientů a chodu samotné...

18. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Úbytek biodiverzity je rizikem pro přírodu i lidskou společnost, říká vědec

ilustrační snímek

Úbytek biodiverzity je rizikem nejen pro přírodu, ale i pro lidskou společnost, která je její součástí. Uvedl to Radim Hédl z Botanického ústavu v rozhovoru,...

18. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Novinky.cz: Starosta Nového Kostela dostal za vyvádění obecních peněz podmínku

ilustrační snímek

Bývalý starosta Nového Kostela na Chebsku Oto Teuber (nez.) dostal u chebského okresního soudu tříletý podmíněný trest za zneužití pravomoci úřední osoby,...

18. února 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Místo mnoha kontaktních míst pro narkomany radši mobilní kontejnery, radí Pavel

Prezident Petr Pavel během své návštěvy Prahy. S představiteli metropole...

Praha by podle Petra Pavla mohla k práci s drogově závislými využít kontejnerové stavby místo toho, aby zřizovala další kontaktní místa v centru města a frekventovaném okolí. Tuto vizi prezident...

18. února 2026  7:02,  aktualizováno  13:45

Mammotome uvádí na trh první systém pro vakuovou biopsii prsu s podporou magnetické rezonance na operačním sále

18. února 2026  13:38

Brněnská Káznice chystá cyklus přednášek o politických perzekucích za komunismu

ilustrační snímek

Brněnská Káznice nabídne od konce února po celý rok cyklus přednášek a besed s názvem Otisky paměti o politických perzekucích komunistického režimu....

18. února 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Matějská pouť 2026 startuje už v sobotu. Komplikací je rekonstrukce parkovišť u areálu

Matějská pouť (ilustrační foto)

Legendární Matějská pouť se vrací na Výstaviště Praha. Brány největší a nejstarší pouti v Česku se otevřou v sobotu 21. února a návštěvníky bude bavit až do 12. dubna 2026. Přinášíme praktický...

18. února 2026  11:11,  aktualizováno  13:10

Zloděj se nechal zamknout v prodejně. Když už chtěl začít krást, spustil alarm

ilustrační snímek

Velmi snadno dopadli chebští policisté dvaatřicetiletého zloděje, který se nechal v sobotu večer krátce zavíračkou zamknout v jedné ze zdejších prodejen. Když už se chystal začít krást, nechtěně...

18. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.