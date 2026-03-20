V pondělí se zavře tah z Brodu na Žďár u Pohledu. Řidiči budou muset improvizovat

Martin Vokáč
  10:32aktualizováno  10:32
Od pondělka se stane cesta z Havlíčkova Brodu na východ, do Přibyslavi a na Žďár nad Sázavou, pro řidiče značně nepříjemnou. Kvůli sesouvání svahu a přestavbě úseku se uzavře silnice 19 u Pohledu. Do Přibyslavi se ale řidiči nedostanou z Brodu ani alternativní trasou přes Dlouhou Ves.
Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na jaře roku 2024. Tehdy šlo o řešení havarijního stavu. Letos by mělo dojít ke kompletní opravě, rozšíření a narovnání téměř půlkilometrového úseku.

Plánek letošní plánované rekonstrukce silnice I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku
Cesta z Brodu východním směrem bude od řidičů po několik měsíců vyžadovat notnou dávku trpělivosti a taky poměrně vyvinutou schopnost improvizace. K již platné uzavírce jedné z tras se v pondělí přidá i její druhá varianta po hlavní silnici.

Přerušení provozu u Pohledu na silnici 19 si vyžádá nutná sanace svahu. Ten dlouhodobě ujíždí do údolí k řece Sázavě, v posledních týdnech tu musel být z důvodů havarijního stavu zaveden kyvadlový provoz. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dlouhodobě plánuje rizikový úsek přebudovat. Silnici zpevní, čtyři ostré zatáčky nahradí dvěma táhlými, vozovku rozšíří.

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na jaře roku 2024. Tehdy šlo o řešení havarijního stavu. Letos by mělo dojít ke kompletní opravě, rozšíření a narovnání téměř půlkilometrového úseku.
„Stavební akce započne kácením dřevin, následovat budou zemní práce v objemu téměř 37 tisíc kubíků přesunuté zeminy. S ohledem na stavební úpravu zasahující do skalnatého podloží bude nutné použít i speciální mechanizaci, jako jsou skalní lžíce nebo hydraulická kladiva,“ popsal Jiří Veselý, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

Přibyslav už podruhé obklíčí souběh uzavírek. Rekonstrukce trati zavře mosty

Práce na úseku dlouhém 481 metrů jsou plánované až do srpna. Postará se o ně společnost Eurovia, která v tendru nabídla nejvýhodnější cenu. Zakázku slíbila vyhotovit za 46 milionů korun bez DPH, přičemž projektantem odhadovaná cena byla o více než dvacet milionů vyšší.

Po celou dobu bude hlavní tah z Brodu na Žďár nad Sázavou uzavřen. Objížďka bude možná po komunikacích nižších tříd buď přes Krátkou Ves a Stříbrné Hory, nebo Dlouhou Ves a Stříbrné Hory. Tranzitní doprava mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou bude muset po silnicích prvních tříd číslo 34 a 37 až přes Ždírec nad Doubravou.

Další oprava silnice u Pohledu po dvou letech. Komplikací je souběh uzavírek

Alternativní trasa z Brodu do Přibyslavi přes Dlouhou Ves a Utín je uzavřena v Hesově. Provoz je tu přerušen kvůli stavbě nového železničního mostu při modernizaci tratě na Brno. Dostat se do Přibyslavi z toho směru nebude možné až do konce letních prázdnin s výjimkou týdne od 20. do 27. července.

Na cestě mezi Havlíčkovým Brodem se musí řidiči popasovat jak s uzavírkou na hlavní sinici u Pohledu (červená značka), tak na alternativní trase u Hesova (modrá).

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

