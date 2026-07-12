V Brtnici budou do října restaurované barokní sochy na silničním mostě

Čtyři barokní sochy ze silničního mostu v Brtnici na Jihlavsku bude do října opravovat restaurátor. Do jeho dílny byly převezené 1. července. Na opravy velkých kamenných děl z počátku 18. století dostalo město dotaci od kraje a z programu regenerace městských památkových zón, celkem za ně zaplatí 1,1 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. ČTK to dnes řekl starosta Jan Přibyl (nestr.).
V Brtnici jsou sochami ozdobené dva mosty, jeden je na náměstí blízko radnice. Restaurování se týká soch z druhého mostu v Legionářské ulici, jemuž se také říká židovský.
"Celkem tam je šest soch, dvě jsou kopie," uvedl starosta. Kvůli restaurování město nechalo sundat sochy svatého Jana Nepomuckého, svatého Antonína Paduánského, blahoslavené Juliány a sousoší Piety. Opravené budou včetně podstavců. Dvě kopie původních soch zůstaly na mostě. Ty budou znovu konzervované, restaurované budou originální sokly pod nimi.
Sundané vápencové sochy převzal sochař a restaurátor Jan Vodáček. Ve svém ateliéru v Kamenném Malíkově na Jindřichohradecku je teď čistí od mechů a lišejníků. Jak řekl ČTK, na sochách jsou četné druhotné doplňky a cementové vysprávky. "Nejsou po sochařské stránce špatné, ty modelace jsou kvalitně udělané, ale bohužel jsou tvrdé a neprodyšné," řekl.
Počet aut přejíždějících po mostě v Brtnici by se měl brzo snížit díky novému silničnímu obchvatu města, který dokončuje kraj. Už teď je doprava v centru podstatně nižší kvůli letošním uzavírkám. Kvůli stavbě křižovatek obchvatu bude do konce prázdnin neprůjezdná silnice z Brtnice na Třebíč. Od července je pro běžnou dopravu uzavřený také směr na Jihlavu. Lidé, kteří ve městě žijí nebo pracují, dostali při souběhu uzavírek povolení jezdit po místní cestě na Uhřínovice, pro zbývající vozidla vede objížďka přes Stonařov.