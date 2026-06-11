V brtnickém Muzeu Josefa Hoffmanna přibyla jím navržená kolekce sklenic a číší

V Muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici na Jihlavsku přibyla kolekce sklenic, číší, mís či dóz, již tento architekt a designér navrhl před více než sto lety. Sklo, které se Moravské galerii podařilo minulý rok získat v aukci, je součástí stálé expozice Posel krásy v Hoffmannově rodném domě na náměstí. Galerie představila nové exponáty při dnešním oficiálním zahájení letní sezony v muzeu.
Hoffmann ovlivnil řadu moderních architektů a designérů. "Vztahují se k němu i autoři současní a některé jeho návrhy se vyrábí do dnešních dnů, do dnešních dnů mají své klienty a jsou součástí moderních interiérů po celém světě," uvedla Michaela Kádnerová, kurátorka sbírky designu Moravské galerie.
Kolekce 16 kusů stolního skla, již vloni galerie získala, pochází ze soukromé rakouské sbírky. Navržená byla v období kolem první světové války pro Wiener Werkstätte, firmu J. & L. Lobmeyr z Vídně nebo pro některé české sklárny. I v době svého vzniku patřilo toto tenkostěnné sklo k exkluzivnějšímu vybavení. Jeho čistý tvar bez dekorů je podle kurátorky v kontextu doby ojedinělý. "Zákazník dával v té době přednost zdobnějším předmětům. Ke zlomu došlo až později, s akceptací funkcionalismu," uvedla.
Sklo je vystavené ve třech vitrínách. "Je to vlastně pár věcí, ale pro nás je to důležitý přírůstek. Protože cílem Moravské galerie je budovat sbírku realizovaných návrhů Josefa Hoffmanna. To, že se nám daří je získávat, jsou takové malé zázraky, protože těch původních věcí není mnoho nebo jsou velmi nákladné," uvedla kurátorka.
Kromě stálé expozice muzeum nabízí výstavu Josef Hoffmann a fenomén Poldi. Obsahuje i část vybavení hostinských pokojů z jím navrženého kladenského Poldihausu.
Hoffmann se v Brtnici narodil v roce 1870. Zasáhl téměř do všech oborů uměleckého řemesla: navrhoval sklo, porcelán, kovy, šperky, nábytek a vzoroval kolekce textilií. Zemřel ve Vídni v roce 1956. Jeho rodný dům patří městu Brtnice. Od roku 2006 ho spravuje Moravská galerie v Brně. Dům je společným pracovištěm galerie a vídeňského Muzea užitého umění.
Od května do října je muzeum otevřené denně vyjma pondělí. Roční návštěvnost se pohybuje okolo 2200 lidí, často přijíždějí architekti a designéři ze zahraničí.