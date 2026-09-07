V Česku začalo letecké cvičení Ample Strike, potrvá do 17. září

V Česku začalo letecké cvičení s mezinárodní účastí Ample Strike. Zapojí se do něj asi 600 českých i zahraničních vojáků a 26 týmů předsunutých leteckých návodčích (JTAC – Joint Terminal Attack Controller) z 19 zemí, vyplývá z informací zveřejněných armádou. Cvičení potrvá do 17. září a bude i v Náměšti nad Oslavou a Českých Budějovicích. Vojáci budou využívat také vojenský újezd Boletice a kasárna Bechyně.
"Cvičení Ample Strike patří k nejvýznamnějším výcvikovým aktivitám svého druhu v České republice. Umožňuje nám společně se spojenci procvičit postupy přímé letecké podpory, sladit činnost JTAC s osádkami letounů a vrtulníků a zároveň ověřit schopnost hostitelské země zabezpečit mnohonárodní cvičení,“ uvedl řídicí cvičení Aleš Cápal, který je také zástupcem velitele náměšťské vrtulníkové základny.
Vybrané taktické činnosti budou vojáci cvičit na českobudějovickém letišti. Jedním z úkolů bude začlenění jednotky aktivní zálohy do úkolového uskupení a procvičení činnosti Force Protection.
Cvičení se zúčastní české letouny L-159 ALCA a vrtulníky UH-1Y Venom a Mi-17, slovenské a nizozemské L-39, německé letouny Eurofighter Typhoon nebo slovinské turbovrtulové letouny PC-9. Přislíbená je podle armády i účast stíhacího letounu F-16 ze Slovenska.