V H. Brodě začne v pátek 33. ročník divadelní přehlídky pro děti

V Havlíčkově Brodě začne 8. května 33. ročník divadelní přehlídky Dospělí (pro radost) dětem. Její součástí bude letos i výstava mapující 190 let trvání ochotnického divadla ve městě. Při přehlídce bude mužné zhlédnout osm představení divadelních souborů z celé republiky, které se budou ucházet o možnost účastnit se festivalu Divadelní Fimfárum Český Krumlov. ČTK to za pořadatele havlíčkobrodské přehlídky řekl František Štibor.
Představení budou v Kulturním domě Ostrov a v Městském divadle a kině Oko. Přehlídku zahájí 8. května ve 14:00 Pohádka z Veselé Lhoty - Dědečkovy včely ve velkém sále KD Ostrov. Představení je určené dětem od tří let. Pro odrostlejší děti je určená inscenace Smečka, která bude začínat o dvě hodiny později v Oku. Vhodná je pro děti od 13 let. Bližší informace a program jsou na webu.
Každé představení má podle Štibora obvykle přes 100 diváků. Vstupenky dostane každé dítě, které pošle svoji výtvarnou práci na výstavu Moje nejmilejší pohádková postava. Letos už to bylo asi 1600 dětí. Výstava jejich tvorby je součástí přehlídky. Přístupná bude od 5. do 10. května v Kulturním domě Ostrov.
Ve stejném termínu a na témže místě se budou moci lidé seznámit i s historií ochotnického divadla v Havlíčkově Brodě. "Hraní amatérského divadla v České republice se loni v prosinci dostalo na seznam UNESCO, tak jsme si říkali, že to spojíme. Letos je to 190. divadelní sezona v (dříve) Německém Brodě," řekl Štibor.
První ochotnický soubor založený ve městě v roce 1836 měl 35 členů. Jistou dobu ho vedl také spisovatel Karel Havlíček Borovský a jeho bratr František.
Akce Dospělí (pro radost) dětem původně vznikla jako východočeská postupová přehlídka. Dnes už ale podle Štibora regionální přehlídky nijak neomezují účast souborů z jiných krajů. Proto do Havlíčkova Brodu letos zamíří i pražský Divadelní ateliér - Dům UM a Divadelní soubor Říše loutek, Divadelní soubor Vysoké Mýto, děčínský Divadelní soubor Karel Čapek, Divadlo mladého herce ze Sokolova a soubor Jen tak z Chvaletic. Vysočinu na přehlídce zastoupí Divadelní soubor Tetinka Žďár nad Sázavou a soubor Effrenata, který je také ze Žďáru nad Sázavou.
O kvalitě představení bude rozhodovat několikačlenná porota. Usedne v ní i dramaturg, režisér a pedagog Luděk Richter.
Nominaci do Českého Krumlova mohou na Vysočině získat divadelní soubory také svou účastí na Třešťském divadelním jaru. Je to přehlídka ještě o 30 let starší než ta havlíčkobrodská, letos se konala od 20. do 28. března a porota doporučila k postupu na Divadelní Fimfárum inscenaci Měla babka čtyři jabka Divadelního souboru Karla Čapka Třešť.
Celostátní přehlídka amatérského divadla pro děti a mládež Divadelní Fimfárum Český Krumlov je letos naplánovaná na 11. až 15. listopadu. V Českém Krumlově se akce konala poprvé loni. Před tím byla přehlídka v Rakovníku. Poprvé se konala v roce 1991.