V Hasičském domě v Telči začala výstava obrazů Františka Skály

V Telči na Jihlavsku začala výstava obrazů Františka Skály. V Městské galerii Hasičský dům bude výstava nazvaná Obrazy a... přístupná do 3. ledna příštího roku. Autor, který letos oslavil 70. narozeniny, do Telče přivezl především svoje nejnovější obrazy. Vystavil také několik fotografií, ukázku z cyklu obálek či vlastních deníků.
"Různě se to ovlivňuje navzájem. Pokud je to v nějakém regionálním muzeu nebo někde mimo Prahu, tak tam můžu většinou vystavit jakýkoli průřez, protože to tam lidé neviděli. Teď budu mít také další výstavu v Boskovicích, která není daleko, ale která bude jiná, budou tam víc objekty a průřez mojí tvorbou, kdežto tady jsou převážně obrazy, které jsou z posledních šesti sedmi let," řekl ČTK Skála.
V Telči na hrázi Štěpnického rybníka mohou lidé vidět Skálovu monumentální sochu Vulpes Gott a v pátek 14. srpna se bude v telčské orlovně promítat film Veřejný prostor Františka Skály, uvedla vedoucí telčského odboru kultury Eva Janoušková. Promítání doprovodí beseda se Skálou i režisérem filmu Petrem Slavíkem. "Večer pak František Skála vystoupí se svou kapelou Třaskavá směs na zámku v rámci festivalu Prázdniny v Telči," dodala Janoušková.
Festival se letos koná po čtyřiačtyřicáté. "Já jsem na něm nikdy nebyl. Letos poprvé vidím, jak je to rozsáhlé a úžasné," dodal Skála.
Devadesátiminutový film Veřejný prostor Františka Skály ukazuje široký talent a oblasti umělcovy činnosti. Dokument soustředící se na umělcova díla v krajině a městské architektuře měl slavnostní premiéru 23. července v pražském kině Lucerna. Ohlasy na dokument jsou podle Skály zatím skvělé. Těší ho, když si v něm diváci všimnou věcí, které jsou důležité i pro něj.
Vystudovaný řezbář, filmový a televizní grafik Skála se narodil 7. února 1956 v Praze. Je malířem, sochařem i hudebníkem. S kapelou Třaskavá směs připravuje nové album, jehož křest by měl být začátkem prosince v Praze.