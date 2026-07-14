V havlíčkobrodské galerii bude jedna ze tří výstav věnovaná malíři Blažíčkovi

Dílu malíře Oldřicha Blažíčka je věnovaná jedna ze tří nových výstav, které tento týden v pátek začnou v havlíčkobrodské Galerii a muzeu Vysočiny. Návštěvníci uvidí výběr z tvorby představitele české moderní krajinomalby první poloviny 20. století, který se narodil ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Výstava vznikla ve spolupráci s Horáckou galerií, potrvá do 4. října. ČTK to dnes řekl její kurátor Aleš Veselý.
"Oldřich Blažíček se snažil malovat to, co vidí. Snažil se zachytit krajinu - u krajin Vysočiny krajinu jeho dětství a mládí," uvedl Veselý. V přízemí a patře galerie budou vystavené přes dvě desítky Blažíčkových obrazů, i chrámové interiéry, portréty či studie z jeho zahraničních cest. Díla jsou kromě novoměstské Horácké galerie zapůjčená z Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a od soukromých sběratelů.
Oldřich Blažíček (1887 až 1953) se nejdřív vyučil malířem pokojů v bratrově dílně v Bobrové, až poté mohl studovat na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a na Akademii. "Už ve 20. a 30. letech se stal uznávaným malířem a dokonce už v téhle době vznikala falza jeho děl," řekl Veselý.
Další chystaná výstava Příběhy z muzejní obrazárny bude přístupná do 10. ledna. Přiblíží budování muzejní obrazárny a příběhy spojené s jednotlivými uměleckými díly. "Nebyly to jenom dary nebo nákupy, ale třeba i konfiskace. Každá doba přinesla do té sbírky něco jiného," řekl Veselý. Nejstarším vystaveným exponátem bude betlém ze 16. století.
V suterénním výstavním prostoru galerie budou od pátku fotografie, jejichž autorem je neurovědec Karel Blahna. Jejich hlavním tématem je krajina a možnosti jejího zobrazení, přičemž vychází z principů optické hry se zrcadly, hutním sklem či různými druhy fólií. "Takže mnohým návštěvníkům se může zdát ta výstava velmi abstraktní, ale jsou to pořád krajiny," uvedla kurátorka Daniela Růžičková. Tato výstava nazvaná Krajina jinak potrvá do 9. září.