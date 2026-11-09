V Havlíčkově Brodě bude dál starostou Stejskal z ODS, koalice je opět s ANO

Starostou Havlíčkova Brodu byl dnes zvolen občanský demokrat Zbyněk Stejskal, město povede druhé volební období. Neměl protikandidáta. Na ustavujícím zastupitelstvu pro něj zvedlo ruku 20 zastupitelů. Dva byli proti a tři zastupitelé se hlasování zdrželi. Posty místostarostů obhájili Libor Honzárek z TOP 09 a Vladimír Slávka z ANO. Novým místostarostou je Ondřej Rázl, lídr lidovců, kteří byli předtím na radnici v opozici. Koalice má v městském zastupitelstvu 18 hlasů z 25.
Honzárek byl zvolen místostarostou 20 hlasy, zbývající dva místostarostové dostali shodně 19 hlasů. Rada města zůstala sedmičlenná. Starosta i všichni tři místostarostové budou pro město pracovat na plný úvazek.
ODS, která komunální volby v tomto třiadvacetitisícovém městě vyhrála, obsadila v zastupitelstvu sedm míst. Kandidátka ANO a Žen za Brod skončila druhá, zastupitelů má šest. Lidovci získali tři zastupitele a Město moderně vedené Honzárkem dva.
Z 12 kandidátek se do havlíčkobrodského zastupitelstva dostalo osm subjektů. Tři mandáty získali Brodáci v čele s Janem Schwarzem a dva Naše Česko vedené Marií Rothbauerovou, která byla minulé čtyři roky místostarostkou. Letos vystoupila z ODS a přihlásila se k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby. Jedno místo v zastupitelstvu obsadí kandidátka Společně pro Brod, stejně jako SPD a Trikolora v koalici.
Pod pěti procenty zůstali Piráti a KSČM, kteří měli v minulém volebním období shodně po jednom mandátu.