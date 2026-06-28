V Havlíčkově Brodě budou vystavené velké lunetové obrazy z tamního kláštera

V Havlíčkově Brodě bude od 1. července vystaveno 30 velkých lunetových obrazů z tamního kláštera. Obrazy, které původně zdobily chodby někdejšího augustiniánského kláštera, byly nalezené v 80. letech minulého století ve špatném stavu na půdě klášterního kostela. O jejich záchranu se postaralo město. Ve Staré radnici bude k vidění větší část tohoto souboru. Výstava nazvaná Lunetové obrazy, svědkové barokní doby potrvá do 19. září. Vyplývá to z webu města a jeho informačního centra.
Soubor olejomaleb malíře Jakuba Pischela pochází z poloviny 18. století. V roce 2006 byl prohlášený kulturní památkou. Město ho převzalo od státu o tři roky později. Restaurování 44 lunet trvalo 15 let, některé se pak vrátily do chodeb kláštera. Posledních deset obrazů, které prošly restaurátorskou dílnou v letech 2020 až 2024, bylo zatím v depozitáři galerie. Vystavené budou poprvé.
Pak se lunety vrátí do bývalého kláštera, v němž je nyní finanční úřad. Umístit tam všech 44 děl bude ale složité. "Tyto barokní monumenty mají i několik metrů na šířku. Veřejnost proto může spatřit větší výběr z nich jen při výjimečných příležitostech, a to letošní rok, kdy si připomínáme 770. výročí první písemné zmínky o městě, jistě je," uvedl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
Výstava bude přístupná ve všedních dnech, o prázdninách budou každou středu a pátek komentované prohlídky. V plánu jsou také tři prohlídky s odborníky na období baroka a dílo Jakuba Pischela.
Na lunetách jsou zachycené cykly Ze života svatého Augustina a Ze života Svaté rodiny. Kromě náboženských motivů obrazy zachycují i zákoutí města. Na půdě byly tyto obrazy nalezené v roce 1988. Byly silně znečištěné, ztmavlé, poškozené či napadené plísní. U některých chyběly rámy nebo byly ztrouchnivělé. Město za restaurování lunet zaplatilo přes 3,1 milionu korun. Ministerstvo kultury a kraj na obnovu obrazů přispěly v součtu 1,2 milionu korun.