V Havlíčkově Brodě nahradil dům pro vlaštovky zbouranou budovu, v níž hnízdily

Speciální dům pro vlaštovky nahradil Havlíčkově Brodě zbouranou hospodářskou budovu, v níž hnízdily. Vybudování náhradního hnízdiště bylo jako kompenzační opatření developerovi uložené na doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Dřevostavbu postavenou asi 200 metrů od původní budovy už vlaštovky objevily, teď sedí na snůšce. ČTK to dnes sdělila mluvčí AOPK Karolína Šůlová. Pozemek pro stavbu vlaštovčího domu poskytlo město.
Nevyužívaná hospodářská budova, v níž hnízdilo několik párů vlaštovek, byla zbouraná kvůli rozsáhlému projektu na bytovou výstavbu v území dřívějšího zemědělského areálu pod Rozkošskou ulicí. Podle ochránců jsou vlaštovky při umísťování hnízd konzervativní, vytrvale se vracejí na místa, kde v minulém roce vyhnízdily, a nové lokality obsazují obtížně. I proto nebylo jisté, zda nabídnuté obydlí najdou a obsadí.
"Od poloviny dubna jsme vlaštovky lákali do nového domu nahrávkou jejich zpěvu. Trvalo to celý měsíc, než vlaštovky dům objevily," řekl Václav Hlaváč z AOPK. Ochránci tam také udělali kaluž, do níž doplňovali vodu, aby měly vlaštovky bláto, které potřebují na stavění hnízda. Fotopast nejdřív zachytila vlétnutí jednoho samce, po několika dnech se vrátil i se samičkou, Dům pak začaly navštěvovat další vlaštovky.
Hlaváč, který je v Havlíčkově Brodě také v městském zastupitelstvu, na jeho pondělním zasedání řekl, že snah o přestěhování vlaštovek už bylo v republice více, ale zatím se to nikde moc nepodařilo. V havlíčkobrodském vlaštovčím domě zatím hnízdí jeden pár. Podle jeho očekávání by se počet hnízdících párů měl postupně zvyšovat.
Nový vlaštovčí dům je vysoký okolo pěti metrů a má půdorys 28 metrů čtverečních. Podle ochránců přírody je zabezpečený proti vniknutí predátorů, především koček a kun, ale i kavek. Přízemní část je určená pro hnízdění vlaštovek, na půdě a v opláštění domu byly vytvořené úkryty pro netopýry, pro které bylo také potřeba zajistit náhradu.
Vlaštovky dřív běžně hnízdily ve stájích a chlévech, se zánikem drobných zemědělských budov většina jejich hnízdišť zmizela. Ve městech jsou pro ně podmínky obtížné. Pokoušejí se ke hnízdění využívat například haly obchodních center nebo společné garáže, ale to se většinou nesetkává s pochopením vlastníků a provozovatelů, uvedla agentura.