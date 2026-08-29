V Havlíčkově Brodě ukázali muzejníci tavbu skla a železa, udělají asi i milíř

V havlíčkobrodském areálu experimentální archeologie dnes muzejníci opět ukázali tavbu skla a železa ve středověkých pecích. V přírodním areálu Vlkovsko byla k vidění různá řemesla, včetně někdejšího způsobu vypalování keramiky, zpracování vlny mletí obilí a stloukání másla. Ve vyhřáté chlebové peci postavené z jílu pod strání se od rána pro početné návštěvníky pekly bochánky. Další malou sklářskou pec tam rovněž z jílu postavili tento týden Rakušané, vyráběli v ní repliky keltských náramků. Příští experiment možná zahrne i výrobu dřevěného uhlí v milíři.
"Protože máme velkou spotřebu uhlí, tak jsme si říkali, že bychom zkusili milíř," řekla ČTK Věra Fejtová z tamní Galerie a muzea Vysočiny, která dohlížela na tavbu železa. Uvedla, že ji to láká i proto, že je to řemeslo, které mělo v kraji velkou tradici. Zároveň podotkla, že to je časově náročný proces. "Týden ten milíř stavíte, týden pálíte a pak se to ještě zhruba týden musí rozebírat," uvedla.
Tavbu železa postupem obvyklým v raném středověku zkoušeli odborníci v tomto areálu potřetí. Pec vysoká něco přes metr je zapuštěná do stráně, aby se v ní lépe udržovala potřebná teplota okolo 1200 stupňů Celsia. Připravená byla ruda z Moravského krasu a z nedalekého Ranska.
Ve Vlkovsku postavili pracovníci muzea v roce 2016 nejdřív sklářskou pec kvůli odbornému výzkumu, zároveň chtěli upozornit na význam sklářské výroby v regionu. Postupně přibývaly další experimenty, letos poprvé i ve spolupráci s Rakušany.
Sklářskou pec letos muzejníci rekonstruovali. "Ona se každý rok musí opravit. Takže ta vrstva už byla příliš velká, zevnitř zesklovatělá, popraskaná," řekla Alena Jindrová, ředitelka Galerie a muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Uvedla, že takové sklářské pece fungovaly od středověku do 19. století. Skláři je stavěli na několik let, než vymýtili okolní les a pak se kvůli dřevu stěhovali na jiné místo. "My jsme také tu pec obnovili po deseti letech," řekla. Před zahájením tavby bylo potřeba pec nahřívat od úterý.
S experimenty chtějí odborníci v Havlíčkově Brodě pokračovat. Jindrová uvedla, že si jednak ověřují staré řemeslné postupy a zároveň je chtějí ukázat co největšímu počtu lidí.