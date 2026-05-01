V Havlíčkově Brodě zkoušeli muzejníci znovu tavbu železa v peci postavené z jílu

Muzejníci v Havlíčkově Brodě dnes podruhé zkoušeli napodobit raně středověký postup tavby železné rudy. Hliněnou pec po vysušení naplnili dřevěným uhlím a pomocí dmychadla do ní vháněli vzduch, aby se rozpálila na víc než 1100 stupňů Celsia. Teprve pak vsypávali podrcenou rudu s dřevěným uhlím. Přestože proti loňsku pozměnili recepturu, ani tentokrát několikahodinový experiment k získání železa nevedl. Chtějí ho zopakovat. ČTK to za Galerii a muzeum Havlíčkův Brod řekla Věra Fejtová.
"My říkáme: tavba se nepovedla, ale experiment se povedl. Takže budeme zkoušet dál. Zase jsme o něco chytřejší," řekla Fejtová. Znovu se o tavbu železné rudy pracovníci pokusí koncem srpna, kdy se bude v areálu experimentální archeologie ve Vlkovsku i již tradičně tavit sklo.
"Musíme zjistit přesné složení rudy a vyzkoušet to ještě jednou. To železo tam je, struska nám odtékala tak půlku tavby," uvedla Fejtová. Na rozdíl od loňského prvního pokusu přidali pracovníci k rudě pětinu křemičitého písku. Vzhledem k výsledku teď řešili i to, jestli ruda z nedalekého Ranska, již použili, jde tavit. "Ale vzhledem k tomu, že ji máme z lokality, kde ta těžba probíhala už ve středověku a vytěžili tam toho opravdu hodně, tak to nějak musí jít," míní.
Pec vysoká něco přes přes metr je zapuštěná do stráně, aby se v ní lépe udržovala potřebná teplota. Postavená byla z místního jílu; nedaleko odtud bývala cihelna. Zvolený postup tavby odpovídá osmému nebo devátému století. "Tohle jsou takové volné repliky slovanských pecí," řekla Fejtová. Lidé, kteří se dnes do travnatého areálu na okraji města přišli na pokus podívat, mohli vidět i to, jak se odléváním bronzu dá udělat třeba náramek.
Ve Vlkovsku postavili pracovníci havlíčkobrodského muzea v roce 2016 sklářskou pec kvůli odbornému výzkumu, zároveň chtěli upozornit na význam sklářské výroby v regionu. Tavba s programem pro veřejnost se tam pravidelně koná na konci letních prázdnin. Tuto pec teď opravují. V areálu už jsou také chlebová a keramická pec. Letos by tam ještě ve spolupráci s Rakušany mohla přibýt další menší sklářská pec.