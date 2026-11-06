V Horácké galerii začala výstava Vůně medu. Potrvá do 13. listopadu

V Horácké galerii v Novém Městě na Moravě začala výstava Vůně medu. Místní včelaři s ní před 26 lety začínali kvůli propagaci chovu včel. Obávali se, že o něj už nebude zájem. Od té doby se počet členů jejich spolku téměř zdvojnásobil, řekl ČTK jednatel novoměstského Českého svazu včelařů Miroslav Glier. Výstava potrvá do 13. listopadu.
"Začínali jsme v roce 2000, protože jsme potřebovali oslovit novou generaci. Včelaři stárli a už tam nebyli žádní noví členové. Byl i problém prodat med, protože se to neumělo moc prezentovat," řekl Glier.
Včelaři nejprve začali pořádat kroužek pro děti. Brzy o něj byl velký zájem a pak přišla na řadu výstava. První velice skromná se uskutečnila v novoměstském kulturním domě. "Ale líbilo se to školám, tak jsme to začali dělat rok co rok. Najednou jsme měli tři včelařské kroužky, pak čtyři a dostali jsme se až téměř na 200 členů spolku. Od té doby jsme sice hranici 200 členů nepokořili, ale držíme se stále jen těsně pod ní," řekl Glier.
S propagací místního včelařství podle něj pomohl i festival, který v Evropě propojuje desítky měst nesoucích v názvu Nové Město. Nové Město na Moravě setkání hostilo v roce 2010. Třídenní akce se tehdy zúčastnilo skoro 1000 hostů z 31 stejnojmenných sídel v Česku, na Slovensku, v Německu, Rakousku a v Maďarsku. Včelaři při něm měli svoji prezentaci, kterou později proměnili v každoroční Slavnosti medu konané na konci letních prázdnin.
Výstava Vůně medu se tradičně konala v novoměstském muzeu. Kvůli jeho rekonstrukci ji letos hostí Horácká galerie. V předchozích letech si expozici podle Gliera denně prohlédlo i 500 lidí, velký zájem o ni byl i při dnešním zahájení. K vidění jsou historické i soudobé medomety, které slouží k vytáčení medu z včelích plástů, grafika, která přibližuje, jak žijí včely, jak vypadá úl a jak vzniká med, nebo anatomie včely. Pro nejmenší děti je připravená prezentace včelařství formou pohádky. "Musíme kovat mladou generaci, aby se tohle řemeslo neztratilo v propadlišti nové doby," dodal Glier.