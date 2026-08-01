V jaroměřickém kostele svaté Markéty začal letošní festival Petra Dvorského

V Jaroměřicích nad Rokytnou začal 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Do 8. srpna nabídne sedm koncertů, které zazní i v Novém Městě na Moravě, Žďáru nad Sázavou, Třebíči a Valči. Hvězdou dnešního koncertu v kostele svaté Markéty byla japonská sopranistka Inoue Šikiová.
"Tato dáma je vítězkou Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové, která se pořádá pro 60 zemí světa. Musela vlastně přezpívat, když to řeknu velmi lidově, více než 500 pěvců ze 60 zemí světa. Takže se posluchači mají skutečně na co těšit. Hlas, který tu dnešní večer zazní, je opravdu jedinečný," řekl ČTK před začátkem koncertu ředitel festivalu Jakub Pustina.
Spolu s japonskou pěvkyní dnes vystoupil také sólista Slovenského národního divadla Daniel Čapkovič. Při zahajovacím operním galakoncertu zazněl výběr z děl italských mistrů Giuseppe Verdiho, Umberta Giordana či Gaetana Donizettiho v podání Orchestru Divadla města Ústí nad Labem. Spojení nastupující pěvecké generace s etablovanými umělci je podle Pustiny jedním z cílů festivalu. Dalším je také přimět hudební fanoušky k návštěvě zajímavých historických míst Vysočiny.
Festival bude v neděli pokračovat koncertem souboru Cigánski Diabli, který společně s virtuosem Jaroslavem Svěceným na nádvoří novoměstské Horácké galerie zahraje široký repertoár od klasické hudby po směsici romských rytmů kombinovaným s jazzem a popem.
V pondělí si budou moci zájemci poslechnout v kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou dílo Antonia Vivaldiho Čtvero ročních období v podání Virtuosi Pragenses Orchestra.
Polské a jihokorejské pěvce nabídne 5. srpna koncert v Sále předků jaroměřického zámku. Do Jaroměřic nad Rokytnou se festival naposledy vrátí 8. srpna koncertním programem Felixe Slováčka. Hudbu Wolfganga Amadea Mozarta připomene publiku koncert v třebíčské bazilice svatého Prokopa naplánovaného na 6. srpna. O den později pozve festival návštěvníky na zámek do Valče, kde vystoupí kytarista Lubomír Brabec a sopranistka Natálie Šmausová.
Jejich vystoupení bude komorním recitálem. Součástí ostatních koncertů jsou i orchestry, což podle Pustiny, který za festivalem stojí letos potřetí, nebývalo pravidlem. Festival je od počátku spojený se jménem slovenského pěvce Petra Dvorského, který se letos kvůli zdravotní indispozici zahajovacího koncertu neúčastnil. Návštěvnost festivalu je obvykle přes 2500 lidí. Vstupenky se letos podle Pustiny podařilo téměř vyprodat za jeden týden.