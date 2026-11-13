Cvičné byty jemnického dětského domova mají první obyvatele

Autor: ČTK
  12:39aktualizováno  12:39
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| foto: ČTK

Zatím dva stálé obyvatele mají nové cvičné byty dětského domova v Jemnici na Třebíčsku. Vznikly díky celkové přestavbě domova za téměř 43 milionů korun. Mladí lidé v nich mají možnost lépe se připravovat na samostatný život, který je čeká, až opustí ústavní péči, řekla ČTK ředitelka domova Jiřina Kühnelová.

Dva cvičné byty s obytnou kuchyní a ložnicí jsou v Jemnici připravené pro dva chlapce a dvě dívky starší 16 let. "Už se musí kompletně starat o domácnost, o finance, sami si nakupují, vaří, perou," řekla Kühnelová. Na stravu dostávají obyvatelé bytů necelých 5000 korun měsíčně. Vést si musejí kuchařskou knihu, kde evidují účty za potraviny i to, co si z nich zvládli připravit. "Jde nám o to, aby nebyli jen na párkách a salámu a aby si skutečně vařili třeba o víkendu teplé jídlo nebo si upekli moučník," vysvětlila ředitelka.

Byty vznikly v podkroví dětského domova, jehož rekonstrukce začala loni v květnu. Stavbaři při ní udělali novou střechu a půdní vestavbu, ve které je i ředitelna, zasedací místnost a další zázemí včetně skladů výtvarných či sportovních pomůcek a pokoje určeného k pobytu infekčně nemocného dítěte.

Rozšířením o obytné podkroví se v budově uvolnilo místo třeba pro pracovnu psycholožky nebo rozšíření zázemí pedagogických pracovníků. Budova má nově i bezbariérový výtah, je izolovaná od vlhkosti a zateplená a má také fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 5,4 kilowattu.

Na energeticky úsporná opatření dostal Kraj Vysočina, který je zřizovatelem dětského domova, přes čtyři miliony korun z dotačního operačního programu Životní prostředí. "Díky energetickým úpravám se sníží tepelné ztráty budovy, takže ani rozšíření využívaných prostor nevyžaduje navýšení výkonu stávající kotelny," uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Dětský domov Jemnice patří mezi sedm dětských domovů zřizovaných krajem. Má kapacitu 24 dětí, nejmladší je šestileté. Kapacita je v Jemnici podle ředitelky dlouhodobě naplněná, stejně jako druhého pracoviště domova v nedalekém Budkově, kde žije 32 dětí. V Budkově jsou cvičné byty pro šest dětí už několik let. Po dobré zkušenosti s jejich fungováním usilovala Kühnelová o stejný typ bydlení i v Jemnici. Nyní se naopak připravuje stavební úprava budkovských bytů.

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