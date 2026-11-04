V Jihlavě bude na náměstí opět adventní vesnička, ledové kluziště i iglú

Na náměstí v Jihlavě bude letos opět adventní vesnička, kruhové kluziště, vyhřívané iglú i vyhlídkové kolo, ulicemi bude procházet ponocný, jezdit bude vánoční vláček. Připravené jsou také koncerty. Na pódiu se vedle hudebníků představí také spolky, mimo jiných i ukrajinská, filipínská a romská komunita. Uvedla to městská organizace Brána Jihlavy, která připravuje adventní a vánoční program. Radnici bude stát asi 12 milionů korun, o půl milionu víc než před rokem.
Kluziště okolo mariánského sloupu nechalo město poprvé postavit v roce 2019. Minulý rok ho využilo přes 49.300 lidí. Nejvíc bruslařů bylo na náměstí od 22. do 28. prosince, vystřídalo se jich tam 9281, sdělila ČTK Lucie Maxová z tiskového oddělení města. Přibližně 100 metrů dlouhý okruh s ledovou plochou bude otevřený první adventní neděli 29. listopadu spolu s adventní vesničkou a rozsvícením světelné výzdoby města. První na led vyjedou krasobruslařky. V provozu bude do 7. února, kdy budou školám na Vysočině končit jarní prázdniny.
Zahrát do Jihlavy před Vánoci přijedou kapely Wohnout a Buty, zpěvačka Lenka Dusilová a herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová. "Vedle těchto jmen jsme chtěli dát dostatek prostoru i jihlavským kapelám a místním spolkům, protože právě jejich účast dává programu autentický místní rozměr," uvedl vedoucí produkce Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek.
Řemeslný jarmark bude ve Stříbrném domě. Program pro děti s tvořivými dílnami, čtením pohádek a divadlem bude na náměstí každý den ve vyhřívaném iglú. Od 4. do 6. prosince bude v Jihlavě pekelný víkend. Kromě tradičního pekla v jihlavském podzemí projde centrem města průvod pekelníků ze skupiny Krampus Vysočina.