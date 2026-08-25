V Jihlavě bude na nové aréně 850 štítků se jmény dárců, kteří na ni přispěli

Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců, kteří na novou multifunkční halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo skoro 2,6 milionu korun, které použilo na vybavení arény. Štítky na adoptované panely připevňuje od pondělí firma, která fasádu vyráběla. Na webu radnice o tom informoval radní města David Beke (ODS).
"Vybrané prostředky jsme použili například na vybavení tělocvičny v nárožní budově, vylepšení vybavení šaten, rozšíření osvětlení síně slávy nebo vyhlídkové lavičky na střeše arény," uvedl Beke. Dárcům poděkoval za trpělivost. "Příprava byla nakonec složitější, než jsme si představovali," řekl.
Osazení štítků město původně předpokládalo na jaře. Radnice dnes uvedla, že se akce protáhla, protože bylo potřeba zkontrolovat více než 850 zadání a s dárci vyřešit například překlepy, překročení povoleného počtu znaků nebo použití speciálních symbolů, které nebylo možné do používané znakové sady jednoduše převést. Potřeba bylo také rozkreslit fasádu tak, aby bylo jisté, že značky budou umístěné na panelech, které si dárci vybrali. Štítky jsou ze stejného materiálu jako panely a mají stejnou červenou barvu, součástí fasády budou natrvalo.
Možnost adoptovat některý z více než 1000 dílů opláštění na tehdy dokončované aréně nabídlo město loni v červnu. Tehdy uvedlo, že hlavním cílem není získat peníze, ale podpořit vztah lidí k aréně i městu. Zájemci mohli vybírat mezi různě velkými perforovanými hliníkovými prvky tvořícími vnější fasádu. Díl, na kterém chtěli mít štítek se svým jménem nebo jiným textem, volili na webu. Cena adopce byla od 1000 Kč až po 100.000 korun u největších dílů.
Víceúčelová aréna za dvě miliardy korun je v provozu od loňského října. Konají se v ní sportovní i kulturní akce, domácí zápasy tam hraje hokejová Dukla Jihlava. Na střeše haly, která je přístupná veřejnosti, je přes 200 metrů dlouhý běžecký ovál a vyhlídková místa.