V Jihlavě bude od pátku znovu jezdit kropicí vůz, aby ochladil rozpálené ulice

V Jihlavě bude od pátku znovu jezdit kropicí vůz, aby ochladil ulice v centru. Tuto letní sezonu bude nasazený podruhé. Jízdy zajišťují Služby města Jihlavy (SMJ) na objednávku městského odboru dopravy, řekl mluvčí SMJ Martin Málek. Kropení trvá asi hodinu. Napustit vodu do kropičky, do které se vejde 7000 litrů vody, zabere 15 minut. Vůz bude do ulic městské památkové rezervace vyjíždět mezi 10:00 a 17:00 asi každých 90 minut.
"Čepujeme pitnou vodu. Jednak z hygienických důvodů, jednak nám to tolik nezanáší technologie," řekl Málek. Ulice se rosí kvůli snížení prašnosti, osvěžení a zvlhčení teplého vzduchu i kvůli ochlazení rozpálené městské dlažby. Zadní trysky vozu vytvářejí vodní mlhu.
"Když vůz jede krokem, někdo si za něj stoupne, řidič ho přes kameru vidí. Trysky jsou přímo určené k ochlazení lidí," dodal Málek. Nebudou-li o víkendu bouřky a déšť, budou se ulice kropit i v sobotu a v neděli. Ochlazovat ulice v Jihlavě museli i na přelomu června a července, kdy v Česku panovaly rekordně vysoké teploty.
V Pelhřimově tehdy začali spolupracovat i s hasiči. „Oslovili jsme s žádostí o spolupráci Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, který nám vyhověl a začal nám v rámci časově volných kapacit s touto činností pomáhat," uvedla ředitelka Technických služeb města Pelhřimova Eva Hamrlová.
Technické služby do ulic při teplotách nad 30 stupňů Celsia nasazují víceúčelový vůz, který rosí hlavně Masarykovo náměstí a přilehlé ulice. Používá vodu z vrtů, která slouží i k zalévání městské zeleně.
V pátek bude podle meteorologů na Vysočině polojasno nebo skoro jasno a teploty se mohu dostat na 35 až 38 stupňů Celsia.