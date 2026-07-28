V Jihlavě budou kandidovat všechny subjekty současného zastupitelstva

Své kandidáty do podzimních komunálních voleb už v Jihlavě představily všechny strany současné koalice i opozice. Kandidovat bude i Hnutí Naše Česko nebo Motoristé. V čele města chtějí znovu stanout primátor Petr Ryška z ODS i bývalá primátorka Karolína Koubová, která povede kandidátku Pirátů s Fórem Jihlava podpořenou Zelenými. Lhůta pro podání kandidátních listin pro komunální volby skončí 4. srpna v 16:00. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
Jihlavu teď vede koalice ANO s ODS a lidovci. Nejsilnější ANO má v městském zastupitelstvu 14 míst z 37 a ODS s lidovci 11. Shodně po čtyřech mandátech mají tři opoziční uskupení, mezi něž patří vedle Pirátů s Fórem Jihlava, Starostové a také SPD s podporou Trikolory.
Lídrem kandidátky Starostů a nezávislých bude Petr Kabátek, který pracuje na krajském úřadě a je členem majetkové komise a finančního výboru města. SPD bude v Jihlavě kandidovat v koalici se Svobodnými, PRO a Trikolorou, řekl ČTK městský zastupitel Petr Paul, který bude lídrem koalice. O primátorskou pozici bude usilovat také současný náměstek primátora z ANO Radek Popelka.
V Jihlavě jako jediném městě na Vysočině budou letos kandidovat Motoristé, řekl ČTK jejich krajský předseda a poslanec Libor Forman. "Lídrem je pan Kamil Vlček, vedoucí dopravy zdravotnické služby," řekl Forman.
Kandidovat chce v Jihlavě i Hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Kuba. Společně s nezávislými kandidáty utvoří kandidátní listinu Naše Česko a Jihlava srdcem. Jejím lídrem bude Vít Prchal.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Jihlavě hnutí ANO, když získalo 28,5 procenta hlasů, asi o šest procent víc než druhá koalice ODS a Lidovců. Třetí bylo hnutí SPD. Hlasovalo pro ně téměř deset procent voličů. Čtvrtí Starostové za ním zaostali asi o šest desetin procenta. Piráti s Fórem Jihlava získali přes osm procent hlasů. Volební účast byla přes 44 procent.