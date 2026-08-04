V Jihlavě chce v komunálních volbách kandidovat deset subjektů

V Jihlavě požádalo o registraci kandidátky pro říjnové komunální volby deset subjektů, o dva méně, než před čtyřmi lety. Lhůta pro podávání kandidátních listin skončila dnes v 16:00. Po kontrole rozhodne úřad o registraci nejpozději do 22. srpna. Jména všech kandidátů zveřejní Český statistický úřad 26. srpna. Kandidovat chtějí strany současné koalice i opozice i nové subjekty. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla jihlavská radnice. Volby se uskuteční 9. a 10. října.
V čele města chtějí znovu stanout primátor Petr Ryška z ODS i bývalá primátorka Karolína Koubová, která povede kandidátku Pirátů s Fórem Jihlava podpořenou Zelenými. O primátorskou pozici bude usilovat také současný náměstek primátora z ANO Radek Popelka. ODS půjde do voleb opět s lidovci. Na jejich společné kandidátce Spolu pro Jihlavu budou tentokrát i zástupci TOP 09.
Lídrem kandidátky Starostů a nezávislých bude Petr Kabátek, který pracuje na krajském úřadě a je členem majetkové komise a finančního výboru města. SPD bude v Jihlavě kandidovat v koalici se Svobodnými, PRO a Trikolorou, řekl ČTK městský zastupitel Petr Paul. Za Svobodné bude jako první na pátém místě kandidáty Pavel Paulát.
Kandidovat chce v Jihlavě i Hnutí Naše Česko. Společně s nezávislými kandidáty utvoří kandidátní listinu Naše Česko a Jihlava srdcem. Jejím lídrem bude Vít Prchal.
Jihlavu teď vede koalice ANO s ODS a lidovci. Nejsilnější ANO má v městském zastupitelstvu 14 míst z 37 a ODS s lidovci 11. Shodně po čtyřech mandátech mají tři opoziční uskupení, mezi něž patří vedle Pirátů s Fórem Jihlava, Starostové a také SPD s podporou Trikolory.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Jihlavě hnutí ANO, když získalo 28,5 procenta hlasů, asi o šest procent víc než druhá koalice ODS a lidovců. Třetí bylo hnutí SPD. Hlasovalo pro něj téměř deset procent voličů. Čtvrtí Starostové za ním zaostali asi o šest desetin procenta. Piráti s Fórem Jihlava získali přes osm procent hlasů. Volební účast byla přes 44 procent.
Seznam podaných kandidátek v Jihlavě
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Motoristé sobě
Naše Česko a sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem
Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených
Sociální demokracie a Levice
SPD, Svobodní, PRO a Trikolora v koalici
Spolek za zdravou Jihlavu
Spolu pro Jihlavu
Starostové a nezávslí
Zdroj: Magistrát města Jihlavy