V Jihlavě jde do voleb opět ODS s KDU a nově s TOP 09, lídrem je primátor Ryška

V Jihlavě půjde do letošních komunálních voleb ODS opět spolu s lidovci, na společné kandidátce budou nově i zástupci TOP 09. V čele bude nynější primátor Petr Ryška (ODS). Při dnešním zahájení volební kampaně před novou Horáckou arénou primátor novinářům řekl, že ambicí kandidátky je vyhrát volby. Před čtyřmi lety získala ODS spolu s KDU-ČSL druhý nejvyšší počet hlasů, koalici vytvořila s vítězným hnutím ANO.
"Máme výsledky, máme plán, máme tým," řekl Ryška. Uvedl, že na tom, co se v minulých letech udělalo dobrého, mají zásluhu i jiní. "Ale na druhou stranu chceme jasně říci, že jsme byli u zrodu všech těch velkých a důležitých projektů, u projektů, které se dlouho odkládaly a teď se realizovaly," řekl.
Za nejdůležitější velké investice pro další volební období primátor označil obnovu náměstí a centra, vybudování přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a stavbu další etapy centrálního dopravního terminálu. Vzniká v místě městského vlakového nádraží, první etapa prací tam nyní končí. "Doplnit je to potřeba drobnějšími investicemi, hlavně do veřejného prostoru, služeb a do toho, aby se lidé ve městě cítili příjemně," uvedl.
V jihlavském zastupitelstvu má nejsilnější ANO 14 míst z 37 a ODS s lidovci 11. Shodně po čtyřech mandátech mají tři opoziční uskupení, mezi něž patří Piráti a Fórum Jihlava, SPD s podporou Trikolory a Starostové a nezávislí.
"My si umíme představit spolupráci se všemi subjekty, které podpoří náš program nebo budou mít podobný program a shodneme se na tom, a které se chovají slušně jak k nám, tak celkově ve veřejném prostoru," uvedl primátor k možné spolupráci po volbách. Příliš si splnění těchto podmínek neumí představit například u komunistů nebo SPD. K nynější spolupráci s ANO Ryška uvedl, že byla dobrá. "Ale myslím si, že takovým hlavním tahounem realizace jsme byli my," řekl.
Na druhém místě kandidátky bude současný náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL). Třetí pozici má za TOP 09 Barbora Zemanová Brossová. "Já jsem moc ráda, že se jihlavská topka stala součástí právě tohoto týmu, a to týmu, který mění vize v realitu," řekla. V minulých komunálních volbách byla TOP 09 v Jihlavě se Zelenými a nezávislými kandidáty součástí koalice Žijeme Jihlavou, která získala 4,75 procenta hlasů a do městského zastupitelstva se tak nedostala.
Čtvrtý bude na kandidátce nynější jihlavský radní David Beke (ODS), který byl manažerem výstavby multifunkční arény. Na pátém místě bude městský radní Vojtěch Prchal (ODS).
V letech 2018 až 2022 řídilo Jihlavu Fórum Jihlava s ODS, lidovci, Piráty a koalicí Žijeme Jihlavou. Hnutí ANO, které i tehdy vyhrálo volby, bylo v opozici.