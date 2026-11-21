V Jihlavě se podle odhadu radnice pohybuje okolo 100 lidí bez domova, počet se průběžně mění. Podle městské policie spíš stoupá, což souvisí i s tím, že je v Jihlavě jediná protialkoholní záchytná stanice na Vysočině. Město dlouhodobě podporuje organizace, které lidem žijícím na ulici pomáhají. Přispívá jim ze svého dotačního programu. ČTK to sdělila Lucie Maxová z tiskového oddělení města. Jedna noclehárna je v krajském městě Vysočiny otevřená celoročně, druhá přes zimu.
Noclehárnu s 18 lůžky a nízkoprahové denní centrum v Čajkovského ulici celoročně provozuje Středisko křesťanské pomoci (SKP). Místa v noclehárně se pravidelně zaplňují, uvedl ředitel David Chlupáček. V denním centru si muži a ženy bez přístřeší mohou odpočinout, obstarat hygienu, připravit jídlo, využít mohou i základní sociální poradenství. Na službu přispívá město i kraj.
Zimní noclehárna s 12 lůžky je u Žižkovy ulice. Její provoz a denní servis pro osoby bez domova tam město zajišťuje ve spolupráci s Českým červeným křížem, Krajem Vysočina, válečnými veterány a městskou policií, uvedla Maxová. Pomáhat tam chodí i studenti.
Pro přenocování bude tato budova otevřená od 1. prosince do konce března. Za noc se platí 70 korun, stejná částka jako v Čajkovského ulici. "Jedeme ve stejném režimu, abychom nebyli konkurence. Jsme výpomoc," uvedla Ilona Loužecká za oblastní spolek Českého červeného kříže.
Spolek také chystá akci, v níž budou moci na přenocování přispět dárci. Takzvanou nocleženku budou moci koupit pro vybraného člověka nebo o jejím využití nechají rozhodnout pracovníky, kteří klienty noclehárny znají. Podobně už může veřejnost pomoci platbou za noc v jihlavské celoroční noclehárně.
Do domu u Žižkovy ulice se lidé bez domova mohou v průběhu roku přijít umýt, vyprat si a připravit jídlo. Otevřeno tam je kvůli této službě v pondělí, ve středu a v pátek od 15:00 do 18:00. Zájem je. Některý den přijde třeba pět lidí, jindy 13, uvedla Loužecká. Umýt se a vyprat šaty někteří lidé bez domova přicházejí třeba i kvůli tomu, že mají jít na úřad nebo k lékaři.
Od roku 2022 v Jihlavě funguje centrum humanitární pomoci v Okružní ulici. Lidé tam darují použitelné oblečení, boty či nádobí, které už sami nepotřebují. Zdarma tyto věci dostávají ti, kteří jsou prokazatelně v tíživé situaci. Chodí tam i lidé bez domova. Zásobu oblečení pro ně mají pracovníci připravenou také v noclehárně. Pokud třeba přijde někdo nový a potřebuje se umýt, aby se pak mohl převléknout do čistého. Náhradní prádlo si tam může nechat uložené v krabici.