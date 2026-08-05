V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod asi za 27 mil. Kč

V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod téměř za 27 milionů korun. Připravují se i další investice do kalového hospodářství. Jejich přesná výše vzejde z projektové dokumentace, na kterou jsou náklady asi 11,2 milionu korun. Podle náměstka primátora Radka Popelky (ANO) bude nutné do čistírny investovat stovky milionů korun.
"Hlavním cílem je modernizace provozu, která má sloužit k tomu, abychom snížili energetickou náročnost a zvýšili jsme kvalitu vyčištěné vody. A tím, jak budeme investovat, tak vytváříme i určitou rezervu pro další rozvoj Jihlavy," řekl Popelka. Technologie podle něj také umožní, aby chod čistírny vyhověl novým přísnějším limitům a pravidlům jejího provozu, které vycházejí z evropské legislativy. Nové evropské směrnice mají do české legislativy přejít nejpozději do 31. července 2027.
Jihlavská čistírna odpadních vod funguje od roku 1968. Některé její části jsou původní, i když se její technologie postupně vylepšují. Větší rekonstrukcí prošla mezi lety 2004 a 2006. Od loňska má nový systém řízení, který vyšel asi na 5,75 milionu korun. Letos se přibližně za 3,7 milionu korun obnovovala odstředivka. Dva roky jsou v provozu nové zdroje vzduchu pro aktivační nádrže, které vyšly asi na 22,6 milionu korun. Oproti původním šetří měsíčně na elektřině asi 300.000 korun.
Práce, které mají začít ještě letos, se zaměří na obnovu aeračního systému v regeneračních nádržích s bakteriemi používanými pro čištění vody. Podle Mariána Trojana ze střediska odpadní vody Služeb města Jihlavy patří jejich provoz v čistírně k těm energeticky nejnáročnější. Protože bakterie potřebují kyslík, nádrže se musí neustále provzdušňovat. Investice slibuje, že spotřeba energie na míchání klesne o 60 procent a provozní náklady se ročně sníží o víc než dva miliony korun.
Čistírnu využívá Jihlava a její místní části, kapacitu má stanovenou téměř na 100.000 ekvivalentních obyvatel (EO), což je průměrná denní norma znečištění jedním člověkem. Rezerva je přibližně 15.000 EO, kterou bude možné využít při růstu počtu obyvatel, případně při rozšíření průmyslu ve městě.