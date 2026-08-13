V Jihlavě po střetu s vlakem zemřela žena, provoz na železnici je přerušený

V Jihlavě dnes vlak srazil ženu, vážným zraněním na místě podlehla. Okolnosti tragické události policie prověřuje. ČTK to řekla její mluvčí Michaela Lébrová. Podle webu Českých drah se nehoda stala na trati na Brno, provoz vlaků je přerušený od 17:00 v úseku Jihlava - Luka nad Jihlavou. Zavedená byla náhradní autobusová doprava.
Nehoda se stala v Jihlavě - Hruškových Dvorech. Příčinu a okolnosti policie prověřuje.
Podle drah člověka srazil nákladní vlak jiného dopravce. Vlaky by mohly znovu začít jezdit okolo 19:00.