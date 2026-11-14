Jihlavané dnes vysadili 90 stromů k letošním nedožitým 90. narozeninám českého a posledního československého prezidenta Václava Havla. Ruku k dílu v lokalitě Skalka okolo poledne přiložilo přibližně 300 dospělých, hodně jich přišlo i s dětmi. První jabloň pomohli vysadit předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s Vladimírem Kořenem, který začátek programu moderoval. Připomněl to, že v Česku jde o devátou Alej svobody, jejichž výsadbu iniciuje Nadace Partnerství. Akci Havel 90 připravila spolu s městem.
"Václav Havel věřil, že svobodná a demokratická společnost není samozřejmostí, ale je potřeba o ni pečovat, bojovat za ni," řekl Kořen. S odkazem na své jméno i chystanou výsadbu podotkl, že demokracie může mít stejně jako strom i škůdce, jimž jde o její kořeny. Mezi tyto kořeny patří neziskové organizace a občanská veřejnoprávní televize, uvedl moderátor, který se podílí na pořadu České televize Zázraky přírody. Řekl také, že záštitu nad dnešní akcí převzal prezident Petr Pavel.
Nadace se před rokem 2018 rozhodla zmapovat stromy svobody, které lidé sázeli, aby si připomněli vznik Československa, například i v letech 1938 a 1968. "Zaznamenali jsme, že po celé republice jsou tisíce takových stromů a hned nato vznikl nápad, že by se v téhle tradici dalo pokračovat v roce 2018," řekl Kořen k této aktivitě.
Obyvatelé Jihlavy sázeli alej na rozlehlém pozemku pod kopečkem, na němž stojí kříž. Vidět jsou odtamtud věže jihlavských kostelů. Nové stromy navázaly na začátek aleje vysázený před šesti lety. Nářadí lidé dostali. Na určeném místě nejdřív vykopali mělčí jámu a před usazením dvoumetrového stromku zatloukli tři opěrné kůly. Pak kořeny stromku zahrnuli hlínou, kmínek vyvázali a obalili pletivem, aby ho neokousali zajíci nebo srnky.
"Lokalitu jsme vybírali poměrně složitě, ale nakonec tato vyhrála, protože je blízko u centra a je oblíbená už dnes," řekla ČTK Katarína Ruschková z městského odboru životního prostředí. Dodala, že město tam má pozemky. V nové výsadbě převažují ovocné stromy - jabloně, švestky, hrušně a třešně. "Snažili jsme se vybírat hlavně krajové odrůdy," uvedla. Přibyly tam i lípy, javory a jeřáby. Časem by tam mohly být také lavičky.