V Jihlavě se lidé dostanou k nově upravenému ústí historické šachty na Rudném

Autor: ČTK
  12:38aktualizováno  12:38
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| foto: ČTK

V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužená odvodňovací štola. V její původní části jsou vidět i vysekané výklenky pro uložení hornických lampiček. Do štoly se zájemci kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Radek Popelka (ANO).

"Je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka a je tam potřeba nějaký průvodce," zdůvodnil náměstek, proč úzká důlní chodba nebude volně přístupná. Štola ústí v místech, kde má město v plánu vytvořit repliku huti, jež bude přibližovat středověké zpracování stříbrné rudy. V místě už je vykácený les a byl udělaný první průzkum podloží. Projekt huti pro stavební povolení by měl být hotový letos, vznikat by mohla začít do dvou let.

Jihlava byla nejstarším královským horním městem v českých zemích, bohaté stříbrné žíly tam byly objevené v první polovině 13. století. Šachta svatého Jiří dosáhla největšího rozmachu v 80. letech 16. století, poslední pokus o obnovu těžby tam byl v letech 1713 až 1714. "Vlastně je to taková první větší připomínka, že se v Jihlavě dolovalo stříbro," řekl primátor Petr Ryška (ODS) k odkrytí díla pro veřejnost.

Práce pod vrchem Rudný, jemuž se také říká Šacberk, původně vyvolala potřeba zajistit nebezpečný propad u šachty, který se projevil na přelomu let 2021 až 2022. O to se postaral státní podnik Diamo. Odborné firmy odkryly ústí šachty i komoru vodního kola. Odtěženo bylo 900 tun horniny.

Zpevněné ústí zatopené šachty je v současnosti překryté železnou mříží. Zajištěny byly okolní skalnaté stěny i odvodnění a vznikla horní přístupová štola. Při průzkumu pracovníci v šachtě našli mimořádně zachované části historického vodotěžného zařízení. Zůstaly v šachtě, v budoucnu by měly být osvětlené.

Celkové náklady na postupné odkrytí a zajištění historického důlního díla byly podle náměstka okolo 5,5 milionu korun, z části je zaplatil stát. Velkou část prací tam odvedli pracovníci správy jihlavského podzemí. Postarali se také o osazení replik hornického vrátku, ručního čerpacího zařízení či zvoničky.

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