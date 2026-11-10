Adventní vycházky s ponocným v Jihlavě připomenou staré městské příběhy

Procházky s ponocným vánočně osvětlenou Jihlavou přiblíží místní staré příběhy a pověsti i někdejší ponocné, jejichž funkce byla v tomto městě zrušená před více než 100 lety. V roli ponocného bude průvodce organizace Brána Jihlavy Marek Skřivánek. Bude mít kabát, halapartnu i lucernu a bude troubit na volský roh. ČTK řekl, že loni, kdy městská organizace nabídla vycházky s ponocným poprvé, navýšila kvůli velkému zájmu jejich počet ze čtyř termínů na 23. V součtu přišlo 931 lidí.
Nové budou letos okruh i téma. "Loni jsme se zaměřovali na vánoční tradice, v roce letošním se zaměříme na staré jihlavské příběhy. Budou vycházet ze sbírky starých příběhů a pověstí z původního německého jazykového ostrova, které před lety sesbíral a sepsal historik a učitel Václav Nečada," řekl Skřivánek. Lidé se také doví o práci jihlavských nočních hlídačů.
Označení ponocný je podle Skřivánka typické pro české země a je spojené s romantizující představou ladovských Vánoc. Přesnější označení by podle něj bylo noční hlídač, německy Nachtwächter. V Jihlavě bylo těchto nočních hlídačů doložených k roku 1890 až deset. Jejich práce byla náročná, nebezpečná a špatně placená. Většinou ji vykonávali chudší lidé jako přivýdělek ke své živnosti.
"Z jihlavského archívu víme, že se mnohdy jednalo o prosté řemeslníky, ševce, tesaře, dělníky, kteří pro nedostatek obživy rádi přijímali práci pro město jako noční hlídači," uvedl Skřivánek. Bděli nad pořádkem, dávali také pozor, aby nezačalo hořet. Troubením dávali najevo, že město hlídají. Skřivánek podotkl, že při pochůzkách pochopil, proč chodili s volským rohem a ne s trubkou. "Když je velká zima, trumpeta přimrzá k ústům," řekl. Funkce nočního hlídače v Jihlavě byla definitivně zrušená v roce 1921, kdy poslední čtyři hlídači odešli do penze.
První letošní vycházka s ponocným bude v neděli 29. listopadu, začne po setmění v ulici Matky Boží. Další budou každou adventní sobotu a neděli, v plánu jsou i na Štěpána. Rezervace je možná na webu Brány Jihlavy nebo v turistických informačních centrech.
Brána Jihlavy začala pořádat komentované vycházky městem v roce 2022. Konají se celý rok. Tematické okruhy rozšiřuje, loni jich měla v nabídce 52.