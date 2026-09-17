V jihlavské šatlavě začal šestý ročník studentské výstavy

V Jihlavě začal šestý ročník studentské výstavy G.RAW. Poprvé nabízí práce studentů obou místních středních uměleckých škol. Po pěti letech výstava změnila místo konání, je v bývalé vojenské šatlavě. Dřív se konala u zoologické zahrady v bývalé Modetě. Výstava, jejíž součástí budou i hudební produkce nebo přednášky, potrvá do 24. září. ČTK to za pořadatele řekl Matyáš Chmel.
V bývalém vězení pro vojáky v Křížové ulici vystavuje na 40 žáků, absolventů i pedagogů Střední školy grafické Jihlava a Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín. Na výstavě jsou obrazy, fotografie, sochy i intermediální instalace, které propojují umělecké dílo s hudbou.
"Původních pět ročníků to bylo pouze o Střední škole grafické. Letošním rokem jsme do spolupráce zapojili i Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jihlavě v Heleníně. Snažíme se potřít stereotyp o nějaké rivalitě mezi našimi školami. Snažíme se ukázat, že když zničíme rivalitu, budeme schopni spolupráce a že vznikne krásný projekt," řekl Chmel.
Studentské práce bude možné na Vysočině vidět také v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Výstava nazvaná Spánek rozumu plodí příšery tam začne 30. září. Nabídne práce žáků ateliéru malby a ilustrace helenínské školy. Jako kurátor ji představil pedagog Petr Kovář. Vybral pro ni obrazy a autorské knihy i prostorové instalace nebo krátké animované příběhy.