V jihlavském akvaparku bude nová část se saunami za 110 milionů otevřená v září

V jihlavském Vodním ráji bude nová část se saunami a výukovým bazénem pro rodiče s batolaty otevřená od 11. září. Stavba s celkovými náklady 110 milionů korun, začala loni v lednu, nyní pracovníci provádějí poslední přípravy na otevření. ČTK to dnes řekl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které akvapark provozují.
Nový saunový svět v patře akvaparku obsahuje pět saun, parní kabinu i odpočívárny s krbem. Do jedné sauny, v níž budou konané i saunové rituály, se vejde až 60 lidí. Bude z ní také vidět ven, směrem na řeku Jihlavu a do přírody. Náklady na saunový svět byly 85 milionů korun a na nový bazén pro rodiče s batolaty, který je v přízemní části, 25 milionů korun.
Aktuálně jsou ve Vodním ráji otevřené kryté i venkovní bazény. Krytá část bude kvůli pravidelné údržbě uzavřená od pondělí 17. srpna do 11. září. "Vypustí se bazény, akumulační jímky a vše se vyčistí. Opraví se technologické části bazénu a úpravny vody," uvedl mluvčí.
Koupání ve venkovní části akvaparku zřejmě skončí s prázdninami. "Letní sezonu považujeme za vydařenou," uvedl Málek. Od otevření 19. června do počátku tohoto týdne se ve venkovních bazénech vykoupalo 36.000 lidí, zhruba o 4600 víc než za celé loňské léto. Nejvyšší návštěvnost byla zatím v sobotu 27. června, kdy přišlo 2700 lidí. Kvůli špatnému počasí byla tuto sezonu venkovní část koupaliště zavřená pět dní.
Vodní ráj je největším akvaparkem na Vysočině, v provozu je 26. rokem. Venkovní část má kapacitu 2400 míst a v kryté části je 240 míst.