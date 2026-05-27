V jihlavském kostele sv. Ignáce obnoví restaurátoři malby včetně stropní fresky

V jihlavském kostele svatého Ignáce obnoví restaurátoři při druhé etapě oprav i nejcennější výmalbu včetně velké nástropní fresky. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029, farnost na ně dostala dotaci. Kostel na historickém Masarykově náměstí zůstane v omezeném režimu přístupný veřejnosti. Po dnešní slavnosti k zahájení prací to ČTK řekla manažerka stavby z brněnského biskupství Jitka Klementová.
"Tento kostel je tak trošičku, řekl bych, ještě nedoceněným klenotem našeho města," řekl primátor Petr Ryška (ODS). Že může být ozdobou, podle primátora ukázala už první etapa obnovy, která se týkala kostelní střechy a fasády.
Opravy vnitřních maleb s rozlohou do 1000 metrů čtverečních by měly být rozdělené do tří etap. Restaurátoři začnou pracovat v presbytáři, pokračovat budou v hlavní lodi vysoké 16 metrů, jako poslední přijde na řadu zadní část lodi a kůr s varhanami. Lešení začnou pracovníci stavět 4. června.
"Proběhl tady restaurátorský průzkum, který odhalil nějaká defektní místa, třeba tam, kde za věží zatékalo," uvedla Klementová. Je to místo nad kůrem. Malby budou očištěné suchou parou od různých nánosů, vyretušované a zakonzervované. Zakázku na restaurátorské práce dostala firma Pracom.
Projekt uskutečňuje jihlavská římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba. První etapa oprav kostela svatého Ignáce začala v roce 2022 a trvala přibližně dva roky. Stála skoro 30 milionů korun, dotovaná byla z takzvaných norských fondů.
Opravy v interiéru chrámu chtěla farnost původně zahájit v roce 2024. Přípravná fáze s detailním prověřením stavu objektu ale byla náročnější, než čekala. "Příprava projektu nás přesvědčila, že pečlivost se vyplácí. Jsme rádi, že nyní máme před sebou jasnou cestu," uvedl farář Marian Jiří Husek.
Na další etapu obnovy kostela dostala farnost evropskou dotaci 40,85 milionu korun, město na ně letos přispěje 400.000 korun. Na financování se podílejí i farníci.
Kostel svatého Ignáce z Loyoly je jednolodní stavba se dvěma věžemi v průčelí. Bývalý jezuitský kostel vystavěl italský stavitel Jacopo Brascho v letech 1683 až 1689. Vystavené tam je sousoší Jihlavské piety z roku 1400, které je národní kulturní památkou.