V jihlavském kostele sv. Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu

V jihlavském kostele svatého Ignáce začali restaurátoři obnovovat rozsáhlou výmalbu. Lešení teď mají postavené v kněžišti, později postoupí do hlavní lodi. Kostel na Masarykově náměstí je přesto dál otevřený a konají se v něm nedělní mše. ČTK to řekl farář Marian Jiří Husek. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029, farnost na ně dostala dotaci.
Restaurátoři v kostele pracují přibližně tři týdny, nyní očišťují iluzivní malovaný oltář a první část výmalby stropu. Lešení mají postavené asi do výšky 20 metrů. "Co se týče hlavního oltáře, tak byl hlavně zaprášený. Ten stav je docela dobrý, hlavně v těch vyšších patrech. V těch nižších bude retuší malinko víc," řekl restaurátor Erik Fábri. V horším stavu jsou rozsáhlé nástropní fresky, některé barevné vrstvy se sprašují. Utrpěly stářím o pozdějšími zásahy, v některých místech dřív i zatékalo. "Každopádně po vyčistění ty malby začínají vypadat velice dobře," uvedl.
Lešení využije farnost také pro další práce v interiéru, včetně výměny horních oken a instalace zabezpečení. "Chceme, aby ten kostel fungoval i pro lidi, aby byl víc otevřený. Tím pádem musí být některé věci hlídané," uvedl Husek.
Obnovu kostela svatého Ignáce uskutečňuje jihlavská římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba. První etapa oprav začala v roce 2022 a trvala přibližně dva roky. Týkala se střechy, krovu i průčelí. Práce skoro za 30 milionů korun byly dotované z takzvaných norských fondů.
Kostel svatého Ignáce z Loyoly je jednolodní stavba se dvěma věžemi v průčelí. Bývalý jezuitský kostel vystavěl italský stavitel Jacopo Brascho v letech 1681 až 1689. Jsou v něm monumentální fresky od Karla Františka Teppera z roku 1717. Obsahují alegorii ohně víry a oslavu svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů). V kostele je také vystavené sousoší Jihlavské piety z roku 1400, které je národní kulturní památkou.