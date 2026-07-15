V Kamenici nad Lipou začal festival Hračkobraní, koná se podvacáté

V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začal 20. ročník Hračkobraní. Festival vznikl jako propagace výroby českých hraček z přírodního materiálu. Letos se přihlásilo 16 výrobců. ČTK to řekl Petr Pech ze správy kulturních zařízení města, který se na přípravě festivalu podílí od jeho třetího ročníku. Hračkobraní je v areálu zámku ode dneška do neděle. V doprovodném programu jsou pohádková divadelní představení a žonglérské či tvořivé dílny.
"Když jsem sem přišel, netušil jsem, že festival naroste do takových rozměrů. Protože na první dva ročníky tady bylo nějakých pět výrobců a asi deset tvořivých dílen. Dnes už jsme víc než na trojnásobku," řekl Pech. Širší nabídku už podle něj kapacita nádvoří zámku a jeho zahrady neumožňuje. Na její hraně je i návštěvnost festivalu, na který za pět dní trvání přijde přes 5000 lidí. "Návštěvnost se stabilizovala, i když po covidu byl samozřejmě propad. Od té doby už jsme ale zase téměř na číslech před pandemií," řekl Pech. V letech pandemie se festival jednou neuskutečnil vůbec.
Zájem o hračky z přírodních materiálů podle výrobců v posledních letech roste. Stále ale nejde o komoditu, která by výrobce zcela uživila.
Své dřevěné hračky letos v Kamenici nad Lipou představují i Truhlářství Křenek, společnost Noe, Hravokádo nebo Ceeda Cavity. K vidění jsou hračky dřevěné i textilní.
Ve tvořivých dílnách si zájemci, především děti, mohou složit origami, vyzkoušet paličkování nebo malování na hrnečky i textil.
Od počátku festivalu na něm svoji práci představuje i Petr Malát, člen Asociace hračka pod Unií výtvarných umělců ČR. V jeho dílně si ode dneška mohou děti vlastnoručně vymalovat dřevěné soustružené panenky. Tradiční lidovou hračku vyrábí Malát z mnoha druhů dřev, i těch, které se běžně řezbářsky nezpracovávají. "Je to třeba i vinná réva, škumpa nebo hlošina," řekl Malát. Děti podle něj vymalovávání baví, jako hračky ale panenky tolik nelákají. Častěji si je kupují dospělí jako dekorace. "Ty trendy jsou bohužel takové, že dřevo a dřevěná hračka trošičku upadá a ztrácí se o to zájem. V tomhle smyslu jsme trochu dinosauři. Doufám ale, že se to zase změní a lidé přijdou na větší chuť přírodním materiálům," řekl Malát ke svému řemeslu, do kterého patří i výroba dřevěných dekorací a šperků.
Festival Hračkobraní pořádá správa kulturních zařízení města ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Unií výtvarných umělců ČR, Asociací hračka, Sdružením pro hračku a hru a dalšími.