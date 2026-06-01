Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích zemřeli v květnu dva lidé. Byl to stejný počet jako loni v květnu. Od začátku letošního roku si nehody v kraji vyžádaly 13 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Tragická nehoda se stala 12. května po poledni na silnici u Drahova na Táborsku. Po nárazu do stromu zahynul řidič auta. Stejnou příčinu měla i druhá tragická havárie letošního května, při které u Temelína na Českobudějovicku zahynul 28. května večer další řidič.
Celkem se v květnu v jižních Čechách stalo 440 nehod, o 73 více než ve stejném měsíci loni. Při nehodách se 11 lidí zranilo těžce, 216 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 41,32 milionu korun, což je méně než roční průměr.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pátek 15. května, kdy jich policisté evidovali 22.
Květnová statistika dopravních nehod na jihu Čech:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
České Budějovice 142 1
Český Krumlov 48 0
Jindřichův Hradec 40 0
Písek 38 0
Prachatice 37 0
Strakonice 50 0
Tábor 85 1
Zdroj: Policie ČR