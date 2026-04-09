V listopadu vyjde kniha dokumentující nálezy mincí z Dolního Čepí

V listopadu vyjde publikace o čtyřech mimořádných nálezech stříbrných mincí z Dolního Čepí na Žďársku. Souhrnný katalog přestaví přes 980 mincí ze 17. století objevených v letech 2016 a 2023. Nálezy jsou cenné především proto, že obsahují velké množství tolarů. Mince velké hodnoty nebyly používané k běžnému placení, používaly se pro velké obchody, jako byl nákup nemovitosti. ČTK to řekl archeolog Muzea Vysočiny Jihlava David Zimola, který je spoluautorem připravované publikace. Spolu s ním na ní pracuje numismatička Dagmar Grossmannová z Moravského zemského muzea v Brně.
Tři depoty byly do země ukryté zřejmě ve 40. letech 17. století v závěru třicetileté války. Jeden se do země dostal později, protože obsahoval i ražbu z roku 1672. "Když shromáždíte takový balík velkých mincí, kupujete za to statek nebo stádo krav, nenosíte je do hospody na běžné placení. Myslíme si, že tři depoty ze 40. let souvisely s válečnými událostmi, jak byl obléhán Pernštejn roku 1645, tak si to tam asi nějaký obchodník, nebo někdo, kdo na to měl, uložil. A už z nějakého důvodu nevyzvedl. Ale ten poslední ze 70. let už musel určitě souviset s nějakou obchodní transakcí, někdo prodal grunt nebo si naopak spořil na to, aby si něco takového většího koupil,“ řekl Zimola.
Poklady byly uložené ve svahu a zřejmě eroze je postupem času pomohla odkrýt. Mince byly uložené v keramických džbánech, dva byly zcela rozbité, dva se částečně dochovaly. Měly otvory velikosti mince. „Takže je zřejmé, že to byla pokladnička a že si tam někdo spořil,“ řekl Zimola.
Nálezy z Dolního Čepí, které spadá pod obec Ujčov, podle Zimoly nemají na Vysočině srovnání. Výjimkou je zřejmě jen poklad z Horních Rápotic odhalený v roce 2015, který obsahoval stříbrné i zlaté mince.
Kniha nabídne fotografie obou stran mincí i informace o tom, co se za ně dalo v 17. století pořídit. „A celé bychom to chtěli zasadit do historického kontextu Dolního Čepí a celého Bystřicka,“ dodal Zimola. Kniha podle něj bude k dostání v brněnském muzeu, v Ujčově a Nedvědici. V tamním turistickém centru byly doposud vystavené jen mince z nálezu z roku 2016. Letos k nim přibyly i exponáty z pozdějších nálezů včetně zrekonstruovaných džbánů, ve kterých byly uloženy.