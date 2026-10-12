V Novém Městě n. Mor. má pokračovat koalice, i když Šmardovo uskupení bylo druhé

V Novém Městě na Moravě na Žďársku by se na vedení radnice mělo opět podílet Lepší Nové Město dlouholetého starosty a kandidáta do Senátu za Žďársko Michala Šmardy, i když tentokrát skončilo až druhé za kandidátkou Jedno město. Starosta sice dostal nejvíc hlasů, ale jeho uskupení má o jeden mandát méně než před čtyřmi lety. Dosavadní koalice Lepšího Nového Města se Sdružením nezávislých kandidátů pro obce a KDU-ČSL bude mít 13 zastupitelů z 23.
Šmarda dnes ČTK řekl, že se tři subjekty, které dosud vedly radnici, už dohodly na pokračování spolupráce. "Zároveň jsme se dohodli na tom, že to nechceme uzavírat, protože se chceme dohodnout na spolupráci alespoň s částí opozice," uvedl. Dodal, že jde zejména o Jedno město, které má osm mandátů.
Z osmi subjektů, které se v tomto desetitisícovém městě snažily o vstup do zastupitelstva, neuspěly tři. Volební účast byla o šest procent vyšší než před čtyřmi lety. Hlasovalo 54,11 procenta voličů.
Ve druhém kole senátních voleb v obvodu Žďár nad Sázavou se Šmarda (Volt) utká s dosavadním lidoveckým senátorem Josefem Klementem. V prvním kole Šmarda získal 27,6 procenta hlasů. Klement dostal 25,62 procenta a třetího Radka Černého (za ODS) porazil jen o jeden hlas.
Před druhým kolem voleb Šmarda vsadí na kontaktní kampaň, zároveň uvedl, že nepřestává chodit do práce. Brzo ráno oslovuje lidi, kteří jdou do továren, odpoledne bude na náměstích a návsích. "Musíme především přesvědčit lidi, aby přišli k volbám, protože na to často zapomenou i kvůli tomu, že jim nejsou domů doručené volební lístky a dostanou je až ve volební místnosti," uvedl.
Šmarda, který byl jeden čas také předsedou SOCDEM, je v čele Nového Města na Moravě 16 let. Jestli bude starosta i v případě, že by se stal senátorem, by podle něj záviselo na výsledku dalších jednání ve městě a na tom, jestli by s tím souhlasili zastupitelé. "Pokud bych zůstával starostou, tak určitě jako neuvolněný," uvedl.