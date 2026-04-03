V Novém Městě na Moravě mohou lidé navrhnout úpravy tří veřejných míst

V Novém Městě na Moravě mohou lidé navrhovat úpravy tří veřejných prostranství. Mohly by tam přibýt třeba lavičky, menší ohniště, komunitní zahrádky nebo stromy. Návrhy bude město přijímat do 22. dubna. O tom, který nápad uskuteční, rozhodne závěrečná anketa. Je to jedna z letošních aktivit zaměřených na zeleň. Každý rok má v Novém Městě na Moravě nějaké téma, letos je to rok zeleně, řekl ČTK novoměstský starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město).
Minulý rok si město připomínalo 100 let od úmrtí tamního rodáka sochaře Jana Štursy (1880 až 1925). "Vloni jsme se věnovali především umění a dědictví slavných sochařů novoměstských, letos se věnujeme veřejné zeleni a úpravám veřejného prostoru," řekl starosta.
Radnice teď vytipovala tři lokality, kam lidé sice chodí rádi, ale která by si zasloužila kultivovat. "V první fázi kampaně budeme sbírat nápady, jak by se s těmi třemi místy dalo nakládat, jaká aktivita by se tam dala provozovat, jaký mobiliář třeba doplnit, jak je upravit," uvedl Šmarda. Návrh na zlepšení jednoho místa, který bude reálný a získá největší podporu v závěrečném červnovém hlasování, město uskuteční.
Podrobnosti ke kampani včetně míst zvažovaných k úpravám zveřejnilo město na facebooku. Je to část pozemku u Kazimírova rybníka, místo v Oboře za dřevěným mostem u Hájkovy ulice a zelená plocha za železniční tratí.
Minulý měsíc rozhodovali obyvatelé Nového Města na Moravě o tom, které dílo z nynější přehlídky Sochy pod novoměstskou oblohou ve městě zůstane natrvalo. Ze tří soch Jakuba Flejšara vybrali instalaci v podobě koně nazvanou Klid, která je u Kazimírova rybníka. V anketě hlasovalo celkem 410 lidí.
V předchozích letech radnice nabídla lidem i možnost rozhodnout o využití části městských peněz prostřednictvím participativního rozpočtu. Starosta uvedl, že návrhy se většinou týkaly území s rybníkem Koupaliště. Město tam pak připravilo celkový projekt revitalizace území, který uskutečňuje od loňska. Nechalo už mimo jiné vyčistit nádrž nad koupalištěm, teď dokončuje úpravy břehu se vstupem do vody. Příští rok se chce zaměřit na cesty v okolí.