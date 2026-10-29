V Novém Městě na Moravě se budou po letech promítat filmy v původní budově kina

V Novém Městě na Moravě se budou filmy po třináctileté přestávce od pátku znovu promítat v původní budově kina. O její obnovu se postaral podnikatel Jan Hendrych, který zavřené kino spolu se sousedními nemovitostmi koupil před deseti lety od města. Filmové projekce propojí s barem a ubytováním. ČTK dnes řekl, že tento neobvyklý koncept vznikal postupně.
"Měli jsme prostor a hledali jsme, jak ho využít, aby to dávalo smysl," řekl Hendrych. V kině se bude promítat od čtvrtka do neděle, a to dva až tři filmy denně. Podotkl, že na rozdíl od většiny kin nebude uvádět pouze filmy z aktuální distribuce, v programu budou rovněž starší snímky. Například tento víkend mohou lidé přijít na nový americký film Odyssea i na Snídani u Tiffaniho z roku 1961.
Na kino byla v Novém Městě na Moravě koncem 50. let přestavěná orlovna. V kinosále, v němž byla zachována dřívější atmosféra, teď může být až 150 míst k sezení, podle rozmístění sedaček. Původní vybavení bylo využito tam i v celém domě, i když často slouží jinak. Například skříně na plakáty jsou teď v baru naplněné láhvemi s alkoholem, bývalé okénko na prodej lístků vede do kuchyně. Obnovená byla i velká okrouhlá prosklená stěna do ulice, přestože se z původních luxferů povedlo zachránit jen malou část. Zbylé ze stejné doby se povedlo sehnat jinde.
Město prodalo budovu kina v Masarykově ulici včetně sousední Sadílkovy vily. Prodej kina vedení desetitisícového města před lety zdůvodnilo tím, že by nutné opravy domu a investice do digitalizace promítání byly moc drahé. Hendrych byl jediný zájemce, za nemovitosti zaplatil okolo tří milionů korun. "Mně šlo spíš o tu vilu vedle," řekl k původní motivaci. Vilu postavenou na konci 19. století měl v úmyslu předělat na byty. "A to kino bylo k tomu v ceně. Takže jsem si takhle vlastně omylem pořídil kino," podotkl. Postupem času se kino rozhodl obnovit.
"Vědouce, že to nepůjde samo o sobě, tak jsme přemýšleli, jak to komerčně uchopit, aby to dávalo smysl. Proto jsme si vymysleli ten koncept, který je trojjediný - to znamená bar, kino a hotel," řekl Hendrych. Funguje už bar a dům s deseti apartmány, v hotel se výhledově promění sousední vila. V areálu chce podnikatel pořádat například zážitkové víkendy pro milovníky filmů, kinosál se zázemím může sloužit i pro různá odborná setkání a firemní akce.