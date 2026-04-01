V Novém Městě na Moravě zůstane Flejšarova socha v podobě koně, rozhodli lidé

V Novém Městě na Moravě na Žďársku zůstane natrvalo socha pasoucího se koně nazvaná Klid. Rozhodli o tom lidé v anketě, jejíž výsledek zveřejnil starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město) při dnešním vysílání na sociálních sítích. Obyvatelé mohli vybírat ze tří kovových instalací od Jakuba Flejšara, které jsou součástí přehlídky Sochy pod novoměstskou oblohou. Rozměrné figury budou na veřejných místech ve městě vystavené do 26. dubna. Dílo vybrané veřejností je u Kazimírova rybníka.
V anketě mohli lidé hlasovat do konce března prostřednictvím mobilní aplikace nebo vyplněním papírového dotazníku v informačním centru. Z celkových 410 hlasů jich bylo pro sochu Klid odevzdáno 198. Druhý nejvyšší počet hlasů, 118, dostala socha Zlatej soused osazená na střeše kulturního domu. Pro sochu nazvanou Upjatec, která je mezi Horáckým muzeem a radnicí, přišlo 94 hlasů.
V desetitisícovém Novém Městě na Moravě jsou sochy od Jana Štursy a Vincence Makovského. "Myslím si, že když se říká, že Nové Město je díky těmto dvěma rodákům galerie pod širým nebem, tak není špatné, když se to doplní i o současné umění," řekl starosta ČTK při zahájení ankety počátkem minulého měsíce. Dnes řekl, že cena vybraného díla je 90.000 korun. Podotkl, že při rozhodování lidé ceny instalací neznali.
Přehlídka Sochy pod novoměstskou oblohou se koná každé dva roky. Třetí ročník začal loni v květnu, představuje 17 Flejšarových objektů. Tři z nich do ankety radnice vybrala po dohodě s autorem a kurátory novoměstské Horácké galerie.
Jakub Flejšar je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval v ateliéru profesora Jiřího Beránka. Byl také reprezentantem ve snowboardcrossu a trenérem Evy Adamczykové. Kromě objektů v exteriéru je od ledna v Horácké galerii výstava, která představuje Flejšarova drobnější díla. I tato výstava skončí 26. dubna.