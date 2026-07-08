V opravovaných kostelech pod Lipnicí na Havlíčkobrodsku budou v neděli prohlídky

V Loukově a Dolním Městě na Havlíčkobrodsku budou letos pokračovat opravy kostelů. Komentované prohlídky památek s nástěnnými malbami ze 14. století budou v neděli při svatomarkétské pouti v Loukově. O prázdninách jsou kostely pod hradem Lipnice jinak volně přístupné každý víkend a kostel svatého Jiří v Řečici i v týdnu. ČTK to dnes řekl lipnický kastelán Marek Hanzlík.
Kostely jsou díky spolupráci s farností otevřené od 10:00 do 17:00. Návštěvnici v nich najdou leták s popisem historie a zachovaných maleb, uvedl Hanzlík. Pestřejší program nabízejí tradiční dny pro podlipnické kostely konané při poutích.
Tento víkend začne program svatomarkétské pouti sobotním putováním ke kostelu svaté Markéty v Loukově. Na cestu krajinou se poutníci vydají ve 14:00 od kaple v Křepinách. V kostele bude benefiční koncert. V neděli bude v Loukově od 10:00 mše, komentované prohlídky kostelů budou odpoledne. Beseda, která začne v 17:00 v obecním domě U Muchů v Dolním Městě, přiblíží dopady kolektivizace zemědělství na hospodáře v Loukově.
O obnovu a oživení kostelíků pod Lipnicí se přes 20 let snaží obecně prospěšná společnost Přátelé podlipnických kostelů. Letos má v plánu dokončit úpravy interiéru kostela v Loukově. Práce na omítkách na severní stěně kostelní lodi budou stát zhruba 150.000 korun, přispěje na ně kraj. Tyto opravy nezahrnují restaurování maleb s biblickými výjevy. Částečně restaurované v kostele jsou. Další zásahy restaurátorů by měly následovat v příštích letech.
V kostele svatého Martina v Dolním Městě letos začnou opravy dřevěné zvonice za 350.000 korun. Další asi dva miliony korun budou potřeba na dokončení odvodňovacího a odvětrávacího systému základového zdiva kostela. Hanzlík uvedl, že žádost o dotaci na tuto akci je chystaná do podzimní výzvy místní akční skupiny Královská stezka.