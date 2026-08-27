V pátek začne na Žďársku 37. ročník hudebního festivalu Otevřeno Jimramov

Autor: ČTK
  14:51aktualizováno  14:51
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Jimramově na Žďársku začne v pátek jeden z posledních letních hudebních festivalů na Vysočině, akce Otevřeno Jimramov. Do neděle nabídne 20 koncertů českých i zahraničních umělců. Na letošním 37. ročníku festivalu vystoupí mimo jiné kapela Blue Shadows producenta Petra Ostrouchova, která živě koncertuje jen výjimečně, řekl ČTK pořadatel Jan Lavický.

Místem konání bude jimramovský park Bludník. "Tentokrát se festival zahájí happeningem, který nebude přímo v parku, ale bude v bývalé kapli svatého Matouše za náměstím," řekl Lavický. Happening nazvaný Lament elementů začne v pátek v 16:00. Hudební produkce v parku odstartuje o dvě hodiny později.

Na festivalu vystoupí hudební skupina WWW Neurobeat, brněnské uskupení Ty Syčáci nebo kapela Poletíme? Koncert multižánrové kapely Blue Shadows bude v sobotu. "Festival zakončí nedělní koncert tria David Dorůžka, Robert Fischmann, Martin Novák v evangelickém kostele," dodal Lavický.

Kromě koncertů má festival na programu také divadelní představení, výstavy či besedy. Letos je to loutkové divadlo O dvanácti měsíčkách, vernisáž Přemysla Černého, výtvarná dílna nebo literární scéna v kavárně Kovářova Kobyla.

Festival Otevřeno Jimramov začínal jako undergroundová akce křesťanské hudby. Kromě křesťanské hudby se snaží návštěvníkům zprostředkovat i zážitek s méně známou zahraniční hudbou. V posledních letech akci navštěvuje asi 1000 lidí.

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