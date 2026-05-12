V Příložanech na Třebíčsku bude místo azylového domu krizové zařízení pro děti

V Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku bude místo azylového domu pro matky s dětmi nově zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Změnu služby připravuje k 1. červnu organizace Na počátku, která tamní areál provozuje. V tiskové zprávě uvedla, že reaguje na aktuální potřeby v kraji.
"Po téměř 30 letech jsme se rozloučili se službou, která pomohla stovkám maminek a dětí. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale víme, že dnes jsme potřeba jinde," uvedla ředitelka Barbora Bumbová.
"Kapacita míst v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) v rámci Vysočiny nepokrývá poptávku k naplňování potřeb dětí," potvrdila mluvčí kraje Jitka Svatošová. Jde o krizovou službu pro děti od narození do 18 let, které se ocitly bez bezpečného zázemí. Pobyt je krátkodobý a jeho cílem je zajistit dítěti ochranu a péči do doby, než se najde vhodné řešení jeho situace.
V Příložanech budou pro děti připravené tři bytové jednotky. "Když dítě nemůže zůstat ve svém původním prostředí, potřebuje především bezpečí, stabilitu a laskavou péči. Právě to mu chceme v našem zařízení nabídnout - v malém kolektivu a v podmínkách blízkých běžnému rodinnému životu," uvedla vedoucí zařízení Marie Kudrová.
Organizace Na počátku zatím pomáhala těhotným ženám a matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Azylový dům pro ně dál provozuje v Telči na Jihlavsku.