V rybnících u Telče se odborníci snaží potlačit invazního sumečka černého

V Telči na Jihlavsku a jejím okolí se odborníci v rybnících snaží snížit počty invazního sumečka černého. Projekt uskutečňuje město s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR s cílem omezit výskyt této nepůvodní ryby v povodí Telčského potoka a říčky Myslůvky. Kraj na letošní etapu dvouletého projektu přispěje 148.000 korun. Vyplývá to z jeho webu.
Sumeček černý pochází ze Severní Ameriky, v rybnících u Telče má početné populace. Rychle se rozmnožuje, konkuruje původním druhům ryb a živí se jejich jikrami a plůdkem. Podle odborníků způsobuje v zasažených rybnících hospodářské ztráty za desítky tisíc korun na hektar.
"Nejde přitom jen o škody v rybníkářství, ale také o ochranu původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zachování rovnováhy vodních ekosystémů. Přemnožený sumeček nejen snižuje hospodářské výnosy z chovu tržních ryb, ale přispívá také ke zhoršování kvality vody," uvedl místostarosta Telče Jiří Pykal (Společně pro Telč - Piráti a Zelení). Podotkl, že zkušenosti získané z projektu na Telčsku mohou pomoci ochráncům přírody a rybářům i jinde v Česku.
Akademie věd ČR schválila na dvouletý projekt celkovou dotaci 366.000 korun. Kraj Vysočina slíbil na obě etapy přispět 287.000 korun.
V první etapě projektu se odborníci pod vedením Pavla Jurajdy zaměřili na mapování výskytu sumečka černého pomocí analýzy environmentální DNA, což je genetický materiál, který se uvolňuje z těl organismů do okolí. Prováděli odlovy a sledovali hejna plůdku. Pokračují také regulační zásahy. Při výlovech rybníků jde o odchyt jedinců, kteří by se mohli přes výpustná zařízení šířit do dalších vodních ploch. Příští rok mají odborníci mimo jiné v plánu odstranění sumečka z vybraných menších tůní a rybníků.