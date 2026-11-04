V sobotu bude v Třebíči jubilejní ročník soutěže v pomalém kouření dýmky

Muzeum Vysočiny Třebíč bude 7. listopadu hostit 30. ročník soutěže v pomalém kouření dýmky. Akce Třebíčské kouření má obvykle okolo 80 účastníků. Obdobný počet se očekává i letos, řekla ČTK za organizátory ze společnosti Mostex Magda Ondráčková. Zatím je podle ní přihlášených 40 lidí, víc než v předchozích letech touto dobou. Podstatná část zájemců se hlásí až v den konání přímo na místě.
Soutěž spočívá v co nejpomalejším kouření dýmky nacpané třemi gramy tabáku. K dispozici mají jen dvě zápalky. Tabák musí být po celou dobu žhavý. Nejlepší časy účastníků třebíčské akce bývají mezi 70 a 90 minutami. Světoví šampioni zvládnou kouřit jednu nacpanou dýmku ještě o poznání déle. "Před dvěma týdny na mistrovství v Itálii měl vítěz čas 2,5 hodiny. U nás, když se takové soutěže konají, jsou už velice slušné časy mezi hodinou a čtvrt nebo hodinou a půl," dodala Ondráčková.
Protože Třebíčské kouření slaví výročí, bude součástí akce i výstava v muzejní kavárně s ukázkou dýmek a fotografií z předchozích ročníků.
Třebíčské kouření se pravidelně koná v konírně třebíčského zámku, kde sídlí Muzeum Vysočiny. V jeho sbírce uměleckých řemesel je také rozsáhlá kolekce dýmek a kuřáckých potřeb. V současnosti čítá víc než 1000 kusů, řekla ČTK kurátorka muzea Monika Bagová. Nejstarší dýmky pocházejí z počátku 18. století, většina je z 19. století, ale doplňují ji i dýmky soudobé. K nejzajímavějším patří dýmky z takzvané mořské pěny, tedy minerálu sepiolit.
Do roku 2010 byla součástí muzea samostatná expozice dýmek, které se po opravě zámku staly součástí nových stálých expozic. "Přibližně 60 dýmek a potřeb pro kouření dokreslují atmosféru především expozice Valdštejnové na Třebíči, konkrétně pánský pokoj, kde je i vitrína, ve které jsou vystavené ty nejatraktivnější kusy," dodala Bagová. Zajímavé části kolekce muzejníci prezentují také při Muzejní noci a vybrali je i pro výstavu, která bude součástí Třebíčského kouření.